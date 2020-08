La banda de rock Luz y Fuerza del Centro lanzó el tema “Quiero morir”

A principios del año pasado nació el power dúo de rock en español Luz y Fuerza del Centro, Banda que influenciada por géneros musicales como el grunge, stoner rock y blues, Pepe Luxbél (guitarra y voz) y Tito TxMx (batería) se dieron a la tarea de crear su primer trabajo de estudio homónimo, la explosiva pareja presenta su nuevo sencillo titulado “Quiero morir”.

Quiero morir se gestó a partir de una experiencia personal de Pepe Luxbél. “Surgió en un período muy oscuro que a su vez me ayudó a salir y recuperar mi luz, recordar que no quiero irme de este mundo sin saber que hay de mí, en el rock, en la música que hago, en encontrar mil razones para no soltar y seguir haciendo lo que amo”.

El video de esta canción fue creado por el mismo Pepe, quien aparte de ser músico también es animador y diseñador gráfico. “Las ideas que buscaba para el videoclip eran muy costosas para nosotros. Además, nos tocó en época de pandemia, así que aprovechando el tiempo libre me dispuse hacerlo en animación. Unos tres meses de trabajo, 8 horas al día”.

Luz y Fuerza del Centro apuestan hoy por compartir canciones en una simbología cósmica, de ultratumba, con imágenes que acompañan con una campaña audiovisual conceptualmente de otro mundo. Recordando así que incluso desde el más allá, ellos llegarán a compartirnos historias, victorias, desdichas y experiencias en formas de canciones.

“Sé que hay muchas personas que han tenido vivencias parecidas a las mías, por lo que espero y me gustaría que puedan encontrar no sólo un consuelo, si no recordar su pasión para seguir viviendo y lo que los hace felices. No estás solo ni sola, todos somos luz”, comentó Pepe Luxbél.

Todo está preparado para que Luz y Fuerza del Centro presente su poderosa música a los amantes del rock en español. Para más información, puedes ingresar a las redes oficiales del grupo.