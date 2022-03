Kim Loaiza y JD Pantoja se presentan este 3 de abril en León

Una de las parejas más populares en Redes Social JD Pantoja y Kim Loaiza se presentaran en el este 3 de abril en el Domo de la Feria de León, en el 13 -13 World Tour 2022.

Cabe destacar que JD Pantoja se presentó en el domo de la feria el 4 de mayo del 2019 durante su primera gira donde abarroto este recinto con gran éxito y por su puesto en esta gira se integran los dos por primera vez, que es de lo más esperado en esta ciudad leonesa.

Estos dos jóvenes quienes actualmente cuentan con 150 millones de seguidores y con más de 2 mil millones de Streams, JD Pantoja y Kim Loaiza han hecho de sus canciones todo un éxito y se juntan para hacer una gira mundial en donde escucharemos sus éxitos, en donde tendrán una producción de última generación así como tendrán de invitados algunos de los cantantes más importantes del genero urbano.

En esta gira 13 -13 World Tour 2022. JD Pantoja nos sorprenderá con los temas Santa Paloma, No ha podido, Bay, Bay, Amandote , y en este espectáculo estará acompañado por Kim Loaiza que interpretara canciones como Ya no somos, Mejor Sola, No seas celoso entre otras haciendo de este show lo mejor.

Kimberly empezó su carrera de influencer a los 19 años, para convertirse en una de las 300 líderes más importante de México, como lo afirma la revista líderes mexicanos, trabajando con marcas internacionales como Shein sacando su propia línea de roma rompiendo record de ventas por mencionar algunos en los rankings internacionales de la música.

Por su parte Juan de Dios comienza su carrera de influencer a los 19 años subiendo contenidos de la vida cotidiana sin imaginarse que tendría una cantidad de seguidores que rebasan hoy en día, los 20 millones y en el

En el 2017 es cuando decide entrar en el mundo de la música sobresaliendo rápidamente y colocarse entre los cantantes más populares del género urbano.

EL DATO

-Boletos agotados

https://kjdleon.boletia.com/