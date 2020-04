Karla Vallín se muestra sin filtros en su nuevo sencillo "Algo Inmoral"

La intérprete mexicana Karla Vallín lanzó su nuevo sencillo “Algo Inmoral”, que habla de experiencia de amor, sobre de escucharse a sí mismo y no seguir lo socialmente aceptable, piezas que compuso Chucho Rivas.

Ya disponible en todas las plataformas digitales! 🌿 pic.twitter.com/eorMtJWtuX — KARLA VALLÍN (@Karla_Vallin) April 29, 2020

En entrevista vía telefónica con El Sol de León Vallín nos platicó de su tercer sencillo, Algo inmoral“habla de esta experiencia de salirte de tu zona de confort, salirte de lo que socialmente está bien para mucha gente y realmente escuchar lo que está bien para ti, obviamente con mi debido respeto y mis debidos valores, pero para mí fue como quitarme una máscara y empezar a ser yo, conocerme a mi sin ninguna otra opinión social”.

“Me enamoré del chico malo, que este chico malo me enseñó a descubrirme y no exactamente, la gente tal vez hubiera querido o que pensaba que yo era, habla también de que bueno aquí donde yo vivo, es como muy conservador, soy chica de provincia ya te imaginarás, me quieren casar con el primero que yo andaba no, y no, se vale tener algo casual y disfrutar este momento sin meterle el compromiso” Nos compartió Karla de su nueva pista que ya está en YouTube.

La frase: “Quítate los filtro y sé tú” dice la nueva canción de Karla Vallín

Karla Vallín se armó de creatividad para elaborar su tercer sencillo “Algo inmoral”, nos contó que “me puse creativa e hice el video en mi jardín, le dije a una amiga que me ayudara con la fotografía, no se dedica a hacer video musicales ni nada, solo son su cámara, es más como de hobby, me yudo y quedó un resultado muy bonito, me muestro tal y como soy, con el pelo natural, y no quise que tocaran nada del vídeo, puedes verme al super natural, se me ven la pecas, los granitos y mis defectos” dijo la cantante para la OEM.

Karla Vallín ha lanzado temas como “Quiero besar tus labios”, “Piropos”, “Obsesión”, “Algo Inmoral”, además escribió un tema inspirado en la actual contingencia sanitaria por el Covid-19 “Una pandemia entre tú y yo”.

Karla hija del guitarrista y músico de Maná nos compartió que su nueva rola ha sido todo un reto “una aventura, es la palabra, al principio no sabía si hacerla o no con todo esto, no tenía video, no tenía portada, no tenía nada, entonces al final decidí sacarla me puse creativa, la canción la compuso Chucho Rivas” además detalló que la grabó en Aguascalientes y la iba a lanzar un video con letra.

La joven cantante resaltó para la OEM en Léon que “Para mi es importante que la gente sepa quien soy”.

Karla además nos contó que su padre le guitarrista Sergio Vallín ha sido una gran influencia “La primera influencia en que tuve la música fue mi papá y yo nací en la música y los primeros recuerdos que tengo, es mi papá tocando la guitarra en la sala o en mi cantando frente del espejo, siempre ha estado y sin darme cuenta jugaba desde chiquita,hoy un tengo un live con Tatiana y Tatiana era mi ídola cuando yo era chiquita”.