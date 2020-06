Karla Vallín le da sonido de cumbia a su canción "Te quito la pena"

El momento de demostrarse a sí misma y al mundo, que se puede explorar el lado atrevido y al mismo tiempo artístico de una mujer, ha llegado para Karla Vallín gracias a una canción titulada Te quito la pena, en la que al ritmo de cumbia y con una letra inspirada en un amor que vivió en el pasado, tomó impulso para llegar a esos lugares a los que la interprete sentía miedo de adentrarse.

“Ahora que ya quité esa barrera, estoy en el lugar donde me siento empoderada, me siento muy mujer, me siento libre, me siento cómoda y creo que quiero seguir explorando por ahí, te hablo de todos los niveles, musical, visual creo que quiero seguir por ese por ese camino, definitivamente sí. Enseñé una parte de Karla que me daba un poco de miedo y de pena mostrar, sí pienso un poco en… ¿Qué va a decir la gente?, a veces sí me pasan esas cosas en la mente pero, para mí el gran reto aquí fue aventarme”, Dijo Karla Vallín en entrevista telefónica.

Contar sus propias vivencias en las canciones que le regala a sus fans es una de las motivaciones más grandes de la cantautora. “Por eso hago música, es mi terapia, es el lugar donde no me siento juzgada, donde digo lo que quiero sin miedo a nada. Creo que iré enseñándole a la gente quién soy y mi historia poco a poquito, me emociona, la verdad me emociona mucho”, aseguró Vallín.

Además de la transparencia y la sensualidad que demostró con su nuevo track, la artista, se retó a probar el sonido de la cumbia acompañada de Raymix. “Te voy a ser muy sincera, a mí la cumbia me encanta desde siempre. Y el trabajo que hizo Raymix con Te quito la pena, fue darle toda la onda, si la canción ya era buena, él le metió su magia y la convirtió en algo mejor. Me siento muy contenta y agradecida con esta oportunidad que me presenta la vida.

Te quito la pena de Karla Vallín en colaboración con Raymix y producida por Armando Ávila, ya está disponible en las plataformas digitales de música, mientras que su video promocional grabado en un hotel de Tlaxcala, unos días antes de iniciar la cuarentena en México, ya se encuentra disponible en YouTube.