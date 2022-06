Kany García regresa a México con “El amor que merecemos”

La cantautora puertorriqueña, Kany García, está lista para emprender un viaje a México con su nuevo material “El amor que merecemos”; el cual llega en un tiempo en el que se siente privilegiada con el amor que recibe de parte de su público.

“Han sido muchos años de trabajo, de discos, en este momento es ese recibir y siento que es demasiado lo que recibo. El cariño está desbordado; es una satisfacción muy grande saber cómo recibe la gente este nuevo disco”, dijo emocionada.

Kany García, después de una presentación en Sudamérica, se reconectará con los mexicanos y anuncia gira por diversas ciudades de la República, entre ellas León, Guanajuato, el 30 de octubre, en el Foro del Lago.

Mientras llegan esos conciertos disfruta su álbum “El amor que merecemos”, el cual inició como una aventura en solitario a principios del año pasado, cuando escribió canciones con la idea de simplemente soltar la pluma y relata que se fue de viaje con una amiga quien la ayudó a encontrar un rumbo.

“Me dijo algo que se me quedó... tenía una copa en la mano y me dijo ‘¡esta es la vida que merecemos, justo esta!’”, dijo. “Yo me reí, pero de ahí surgió todo y sentí la necesidad de escribir canciones en las que se reivindicara la autoestima y quién es uno como persona; escribir canciones que me pusieran no sólo de buenas, sino que me pusieran a analizar cada una de las relaciones que uno tiene en la vida”.

Con el lanzamiento de este álbum se estrenó el video del sencillo “Muero” con el español Alejandro Sanz, en el que se combinan las voces únicas de ambos cantantes y la poderosa historia de un amor sin etiquetas: ni género, ni raza, ni edad. “Es la canción más nostálgica del álbum”, aseguró Kany.

Otra de las colaboraciones en el disco es junto a Rozalén, con el tema “Justito a tiempo”, un tema vestido de cumbia y fiesta con un gran mensaje, “un tema de celebración por salir de una relación tóxica".

La cantante dijo que la música le permite experimentar, por lo que no tuvo problema en invitar a Jay Wheeler, artista urbano, con quien disfrutó grabar juntos en el estudio “No vuelvas”, con su versatilidad se mostró otra cara del artista cantando con romanticismo y la nostalgia. “Son duetos que yo también merecía”, dijo convencida.

“El amor que merecemos”, una innovadora fusión de baladas románticas, música pop y canciones bailables tropicales que incluyen los ya exitosos sencillos “DPM (De Pxta Madre)” con más de 22.9M de reproducciones en el mundo y “Agüita e Coco” que se ha convertido en un himno entre sus fanáticos.

Fue en el 2018 cuando Kany García estuvo de visita en El Sol de Irapuato para presentar su disco “Soy Yo” en donde hablaba de sentirse libre y feliz, esa libertad que a la fecha le permite cantar y escribir lo que la hace sentir bien.