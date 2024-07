Kaia Lana deja atrás la ansiedad gracias a su nuevo disco

Para algunos, “Estudio A” podrá significar sólo el tercer álbum de Kaia Lana, sin embargo, para la cantante, esto es más que una compilación de canciones; el material fue una liberación personal, una invitación a arriesgarse y a demostrar quién es, sin temor a las críticas.

Fue un proceso de trabajo de más de seis meses, en los que la cantante mexicana desnudó su alma y se atrevió a explorar en letras y sonidos que nunca creyó adentrarse; así nacieron los temas “Soporten” y “Déjenme llorar”, que integran el disco ya disponible en plataformas.

“Este disco me dejó ese aprendizaje de tomar más esos riesgos porque también si estás todo el tiempo en tu zona de confort como que el crecimiento ya no da y pues yo quiero hacer lo contrario, seguir creciendo como artista, como persona, como ser humano”, afirmó en entrevista.

Para Lana, el simple hecho de publicar una canción, realizar un video o hacer una entrevista con algún medio de comunicación significa un riesgo, pero, a diferencia de hace unos años, ahora ya se lo toma todo con más calma.

“Sacar un disco ya es arriesgar a que a la gente no le guste, a que le vaya del nabo, hay veces que te recuperas de un súper mal disco y hay veces que no tanto, siento que como artista estás arriesgando todo el tiempo, cuando sacas una canción, en una entrevista, cuando sacas un video, todo es un riesgo. Pero he aprendido a no tomarme tan en serio todo porque es muy cansado”, dijo.

Mantener esa actitud la ha beneficiado al momento de generar canciones, ya que no se presiona por si algo no sale como ella espera; apostó por divertirse, más allá de querer tener el control siempre.

“A mí me daba mucha ansiedad, si estaba en una sesión y salía algo que no me gustaba, sentía que perdía el tiempo. En vez de verlo como que me estoy acercando a algo que sí me gusta, pensaba: ‘ya perdí el día y pude haber sacado una rolota y, en vez de eso trabajé en algo que no me gustó’, pero eso cambió ahora en este disco”, aseguró la cantante, quien comenzó su carrera hace dos años.

Son 10 canciones las que integran dicho material; el tema principal es "Acapulco en la azotea", misma que comparte con Caztro.

Lana presentará este álbum en su próximo show del Festival Hera, el 24 de agosto, en la Ciudad de México, para luego promocionarlo en Coahuila, Veracruz y Los Ángeles, en el festival Bésame Mucho.

Para futuros trabajos, la cantante experimentará con historias que encuentre a través de sus redes sociales, con vivencias de algunos de sus fans, indicó.

“En sonido es donde más me quiero arriesgar, mientras que, en el tema de letras, lo que me gustaría ahora es agarrar las historias de TikTok, de los comentarios y hacer canciones con esas aportaciones, eso me encantaría, darle voz a esas historias”, finalizó.