July Talk anuncia el lanzamiento de su nueva producción discográfica “Pray For It”

La banda de rock alternativo July Talk anunció el lanzamiento de su nueva producción discográfica “Pray For It” y junto con su tercer disco, un nuevo video para el tema "Good Enough", que expresa la evolución sonora y visual de la reciente creación de manera hipnótica y sin parpadear, se informó de forma oficial.

“Conocido por sus imágenes cinéticas y de corte rápido, "Good Enough” encuentra que la lente se demora más tiempo, creando espacio para que respire la psique encarnada de la vocalista, Leah Fay. En el clip se observan desde momentos estremecedores en lo alto de cornisas, hasta un largo recorrido sobre carretera en Joshua Tree. Fay expresa los encuentros de la canción con agitación emocional” dice la información compartida para El Sol de León

A lo largo del disco Pray For It, July Talk se considera la vulnerabilidad como una mentalidad poderosa y necesaria para la renovación personal y comunitaria. Desde el primer álbum, Identical Love, hasta la siniestra e inquietante canción de cierre "Still Sacred", presentada con una pieza de video asombrosa que funciona como tesis y cortometraje, ambientada en los santuarios de mármol de un sistema roto, el álbum busca transformación sobre repetición.

Negro + blanco y vívidamente complejo, Pray For It consiste en romper patrones de acción y reacción para comenzar de nuevo. July Talk revelará la ubicación, la estructura de venta de entradas y los protocolos de seguridad a principios de la próxima semana (del 13 al 17 de julio) para sus próximos shows en vivo del 12 al 13 de agosto.

Las canciones que figuran en este tercer disco “Pray For It” son “Identical Love”, “Good Enough”, “Life Of The Party”, “Pretender” , “Pay For It”, “Champagne w/ James Baley + Kyla Charter”, “Friend Of Mine”, “The News”, “Governess Shadow”, “See You Thru”,” Still Sacred”.