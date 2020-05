Juliette Lewis abraza la improvisación en I know this much is true

La improvisación puede ser el elemento que mejor describa el trabajo de Juliette Lewis en la nueva serie de HBO I know this much is true. En la producción, donde comparte créditos con Mark Ruffalo, la actriz dice haber vivido una nueva experiencia fílmica al trabajar con el director Derek Cianfrance (Blue Valentine), con quien exploró su personaje, Nedra Frank, a través de las emociones y de actuaciones no marcadas en el guion.

"Especialmente cuando sucede una discusión entre Nedra y Dominick –uno de los personajes de Mark Ruffalo– que se sale de control. Derek entraba y decía: 'sí, empújalo' o 'hazlo más volátil’. Esto lo hicimos para que ella discuta y grite todo el camino de regreso a su auto".

Algunas fueron propuestas que el director les hizo para impulsar a los actores a conocer al máximo a sus personajes. Pero hubo otras experiencias que fueron más una casualidad, dice: "Como un error mágico. Ella piensa que está encerrada en el baño y grita ‘¡me encerraste!’ Pero eso fue un accidente. No pude salir porque la puerta se atascó. Así que en la historia hay todo tipo de ritmos mágicos como ese".

Improvisar no es algo nuevo en la carrera de Juliette Lewis, pues durante su trabajo en Asesinos por naturaleza, donde compartió créditos con Woody Harrelson y fue dirigida por Oliver Stone, la actriz vivió una experiencia muy semejante.

"La industria se mueve, cambia mucho y yo realmente me formé en este ámbito con los autores: Oliver Stone, Martin Scorsese, Lasse Hallström, Kathryn Bigelow. Todas estas personas tienen un proceso creativo tan vivo y emocionante que permite el descubrimiento", afirma.

Con tres décadas de trayectoria y casi una centena de proyectos en televisión y cine, Juliette Lewis reconoce que la dirección de Derek Cianfrance la llevó a replantearse su trabajo actoral.

"Derek es único, divertido. Le dije: ‘¡Dios mío, me estás quitando el condicionamiento!’ Estoy volviendo a mis raíces’. Trabajar con él y Mark fue tan radical que dejé esta experiencia rejuvenecida y revitalizada por el trabajo que hago".

I know this much is true está basada en el libro homónimo escrito por Wally Lamb en 1998. El drama familiar ubicado en la mitad del siglo pasado, gira en torno a Dominick Birdsey, quien va narrando la complicada relación con su gemelo Thomas –ambos interpretados por Mark Ruffalo–, quien sufre de esquizofrenia y es enviado a un sanatorio tras una crisis provocada por la muerte de su madre, por lo que Dominik intentará sacarlo de ahí a como dé lugar.

En la historia, Lewis da vida a Nedra Frank, una estudiante que es contratada por Dominik para traducir del italiano al español un libro que su abuelo escribió hace tiempo y en el que se explica el pasado de la familia. "Ella es como un pequeño ciclón que entra en la órbita de Dominick y la forma en que sirve a la historia es realmente interesante porque aprendemos sobre el abuelo de los gemelos a través de ella y este manuscrito, pero también aprendemos a través de lo que no dice sobre el abuelo", explica.

Para dar verosimilitud a su papel, la nominada al Oscar se alió con el director para integrar todos los elementos profesionales del personaje en la historia.

"Filmamos en los terrenos de un campus real, alimentamos la energía y el espacio de la historia".

Juliette Lewis considera que darle vida a un personaje es un asunto metafísico, "se trata de encontrar el corazón y el alma de esta persona. Nedra es muy cerrada. En la superficie, trata de presentarse como esta mujer profesional muy importante e internamente está explotando con sus neurosis", concluye.

La serie se transmite los domingos a las 22:00 horas por HBO y en la plataforma HBO GO se encuentran los seis capítulos completos