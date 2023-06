Juan Pablo Fuentes es parte de “Mis tóxicos XV”

Juan Pablo Fuentes, se encuentra feliz con el próximo estreno de la película “Mis tóxicos XV” donde participó, así como la serie de ficción “Lucha: Despierta tu naturaleza” del sello Disney+ Original Productions; “Pacto de silencio” y “Bandidos” de Netflix.

El actor nacido el 8 de febrero del 2002 en la Ciudad de México, personificará a Enrique, el director de la cinta es Chava Cartas, en tanto el guión es de Juan Carlos Garzón y Angélica Gudiño.

El joven de 21 años, habló de su participación en la serie “Isla brava” en la cual da vida a Thiago, quien es un adolescente que está dentro del espectro autista, es rechazado por su padre, sobreprotegido por su madre y lleva una excelente relación con su tío, es brillante con la fotografía, noble e introvertido.

Sobre su primer proyecto al lado de Ana Serradilla y Mauricio Ochman en la película “A todas partes”, el actor relató “me acuerdo perfectamente porque solo tuve dos llamados, lo más importante para mí fue que confirmé que estaba en el camino correcto; hablando de Mauricio y Ana son increíbles, muy chistosos, les agradezco porque me dieron la bienvenida al mundo del cine, la televisión y la actuación, fueron los primeros compañeros que tuve en mi carrera y me hicieron sentir en casa, me cobijaron todo el tiempo”.

De las cosas placenteras que actualmente ve en su carrera, el también tiktoker manifestó “una de las cosas es el poder contar historias con las que la gente se puede identificar, me han comentado oye tu personaje se parece a un primo o hermano que yo tengo y me hizo darme cuenta de esas cosas, hacer conciencia con la gente al contar la historia y hacerla tuya, además de una manera te hace más empático al ponerte en los zapatos de otra persona, es increíble vivir vidas que tu nunca vas a vivir y nunca has vivido, entonces eso te hace crecer muchísimo como persona y artista”.

Con su experiencia, el histrión les aconsejó a los jóvenes que están iniciando en la actuación, que sean perseverantes y disciplinados, además que observen su entorno y aprendan a escuchar.

Al recordar sus inicios, dijo que desde los 8 años realizó comerciales, “desde chiquito me di cuenta de lo que quería hacer durante toda mi vida, participando en las pastorelas de la escuela y a los 17 años incursioné en el mundo cinematográfico; una película que me marcó fue ‘Rain Man’ en especial la participación del actor Dustin Hoffman”.

Finalmente Juan Pablo aseguró que le agradaría trabajar con Poncho Herrera, Luis Gerardo Méndez, Anthony Hopkins y Timothee Chalamet.