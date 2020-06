José Riaza rinde homenaje y le escribe una canción a Pau Donés

El artista y músico madrileño que reside en México compuso “Pau”, una emotiva canción en despedida al recién fallecido, cantante y guitarrista, Pau Donés vocalista de Jarabe de Palo, Riaza comentó para el Sol de León que lo recuerda como una persona sincera, como un antirockstar.

El cantante español nos platicó acerca de Donés, su paisano “yo vi a Pau Donés la primera vez creo que fue en los noventas, en su segundo disco, me gustó mucho por natural sin artificios por ser un persona honesta, recuerdo que en aquella estaba de moda la enfermedad de la bulimia y anorexia y él se levantó la camisa y dijo, mira yo también tengo tripita, no se preocupen”.

Al fallecimiento del cantante de temas como “La flaca” y “Bonito” Riza de inmediato se puso a componer la pista a la que puso por nombre Pau, así nos compartió su modo de ser “la última vez que lo vi fue en los cabos y también muy honesto, siempre me ha gustado su imagen de antirockstar no, el rockstar es glamour, vanidad, egocentrismo, Pau era diferente y el día que murió me puse muy triste y me puse a escribir la canción, para sentirme mejor así de egoísta te lo digo y pensé que había mucha gente triste y podría servir un poquito para los demás, principalmente por mí ”comento para la OEM en León.

“Ayer me puse muy triste por la muerte de Pau Donés. Me senté a escribir, a componer como hago siempre que el corazón me lo pide cuando estoy cabizbajo, abrumado por la realidad… Se me cayeron muchas lágrimas al escribir esta canción. Siempre admiré su sencillez, los mensajes que portaba con humildad, como luchó contra su enfermedad, su alegría... Ayer se me rompió el corazón y el mundo se hizo un lugar mucho más triste. Espero os guste mi humilde homenaje. Mucho amor para tod@s y feliz reencarnación para nuestro querido Pau.” Compartió José Riaza.