José Riaza lanza su nuevo disco Cleptomanías I

El cantautor madrileño José Riaza acaba de lanzar “Cleptomanías I”, nuevo álbum de estudio creado por 15 tracks con algo en común: el robo. En "Cleptomanías I" el músico español se apropia de lo que no es suyo y de lo que es suyo solo a medias.

El primer sencillo de este “robo” es “Lunática”, pista que estará disponible este viernes 25 de Septiembre de 2020 en todas las plataformas digitales.

“El disco se llama Cleptomanías 1 y pretenden ser varios volúmenes, hemos armado varias canciones en esta pandemia, que para lo único que ha servido es para preparar mucho material y hemos grabado muchas canciones” dijo José Riaza para El Sol de León.

El cantautor español resaltó que “Cleptomanías I” es su cuarto disco de estudio y el séptimo de toda su discografía.

“Lunática” fue producida y grabada por Rodolfo González en el Studio A del prestigioso Musicians Institute en Hollywood, Los Ángeles, CA. Contó como ingeniero de grabación con Bharat Medampudi.

Riaza nos compartió que está contento de trabajar con Rodolfo González quien reside en Los Ángeles “es la primera vez que trabajo con él, estamos trabajando esta canción y algunas cosillas más y emocionado porque es una canción original al contrario del resto del disco”.

Vía telefónica Riaza nos compartió que “El concepto de cleptomanías se refiere al robo, se refiere a robar, de sonidos un poco que hacen los Dj’s con los samplers, por qué el robo y cuando un músico no está de gira no tiene dinero para invertir en un disco y ha sido como muy triste sentirnos así de compungidos por no hacer un disco porque estábamos encerrados y dije bueno pues voy a empezar a robar, la mitad son canciones ya conocidas y la otra mitad contienen elementos del robo”.

En este primer volumen, José Riaza le arranca canciones a las garras del tiempo y re-interpreta el trabajo de agrupaciones como Mecano, Los Panchos, Hombres G, La Polla Records, Loquillo & Trogloditas. El disco incluye nuevas versiones de temas tan conocidos como: Sabor a mí, Temblando, Bella ciao, María (West side story/Amor sin barreras), Me cuesta tanto olvidarte, Ellos dicen mierda y Cadillac solitario.

Cleptomanías I” comprende una área de versiones antes mencionada y una sección de canciones propias, co-autorías y colaboraciones junto a Yahir Durán, Los del Brujo, Oscar Gómez, Paloma del Río, Eskuoters, Rodolfo González, Manuel Jart, Jonathan Ruvalcaba “El viejito”, Arturo Castellanos, Lu Miranda, Danny Padilla, Albertencia y Bandaloz. Como curiosidad el álbum incluye un tema homenaje al difunto Pau Donés, líder de Jarabe de Palo.