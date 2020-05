José Riaza incursiona en la literatura con Retales de anarquía

José Riaza es actor y es músico, también es escritor y ahora ha presentado su primer obra literaria “Retales de anarquía", en su faceta como creador de literatura presenta una colección de las dudas y certezas existenciales en forma de poemas, relatos, prosa poética y ensayos.

La obra de Riaza fue prologada por Marco Antonio Karam, y Santi Rex, de la mítica banda española “Niños del Brasil”.

Retales de anarquía se encuentra en plataformas digitales y cuenta ya con el volumen 1 del audio libro, José Riaza además promueve su reciente material discográfico “Retales de mis noches tristes", un álbum en vivo con canciones inéditas emiten el mensaje de este nuevo viaje artístico del autor, compositor y músico español.

El disco que ya está en plataformas digitales confiriendo temas inéditos de auditoría y otros que no son de su autoría, como “Un rincón del camerino", "Paula", "Si tu estuvieras aquí" (Eskorbuto), "Luka" (Suzanne Vega), "Auld Lang Syne”, "Fluye", "Otra vez", "Valerie", "Muerto", "El fantasma y sus cadenas", "Pobre de ti" (Tijuana No), "Mundo de amor" (What a wonderful world) y "Nací en Alamo".

La obra literaria de Riaza tiene además un cortometraje “El cuarto” material audiovisual que es un cineminuto extraído del libro “Retales de anarquía”, fue dirigido por el cineasta y dj tapatío Diego Lombardo. Se encontrará disponible en Youtube desde el martes 12 de Mayo de 2020 a las 8 pm.