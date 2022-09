José Adrián y Alejandro Jaén hacen Ft con “Qué me invento”

El cantante, orgullosamente leonés, José Adrián, promociona el sencillo “Qué me invento”, el cual está disponible en todas las plataformas digitales desde el 25 de agosto, haciendo una extraordinaria mancuerna con el reconocido cantautor y productor musical español Alejandro Jaén.

El joven de 22 años años comentó que esté es el quinto sencillo de su próximo álbum debut, producido por Alejandro Jaén, que es una interpretación actual de la música romántica con toques muy mexicanos.

José Adrián promociona su quinto sencillo “Qué me invento”.

El cantautor dijo que el equipo que conformó “Qué me invento” fue encabezado en la producción musical por Alejandro Jaén; en el arreglo musical: Alejandro Jaén/Luigi Flores; en la grabación: Luigi Flores, en el mastering Esteban Piñeiro, en la grabación de cuerdas Red Dot Studio por Alfonso Ordóñez, como concertino Alfredo Oliva y la participación de talentosos músicos en los instrumentos.

El artista adelantó que está preparando el lanzamiento de nuevas canciones, videos y conciertos en diferentes partes de nuestro país y el extranjero.

Entre sus planes está regresar a los estudios de grabación a probar otros géneros musicales, fusiones y duetos, así como crear nuevos videos musicales, para que más público lo conozca y escuche los temas que ha realizado con todo el corazón.

Al hablar de sus cantantes favoritos dijo que son Alejandro Fernández, Luis Miguel, José José, Marc Anthony, Mijares, Gualberto Castro y Gilberto Santa Rosa.

Adelantó que uno de sus sueños es cantar en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, aclarando que “definitivamente poder cantar en cualquier escenario siempre es una emoción muy grande por las sensaciones y emociones que siento y que se pueden compartir y provocar en el público, es algo único”.

El tema “Qué me invento” , José Adrián lo canta a dueto con Alejandro Jaén.

Los artistas con los que le gustaría realizar una colaboración son Christian Nodal, Cristian Castro, Alejandro Fernández, Mijares, Marc Anthony y Gilberto Santa Rosa.

Al hablar de su trayectoria platicó que sus primeros recuerdos en la música comienzan con su familia, en especial con su papá, ya que creció rodeado de un ambiente bohemio, en donde los instrumentos llamaron su atención, tanto que desde los cuatro años comenzó a tocar el piano, la batería y el bajo eléctrico.

A los 12 cantó por primera vez, sorprendiendo a su familia y gracias a ello empezó a mejorar su técnica por medio de lecciones de canto, en ese momento José Adrián descubrió que ser cantante era su sueño más grande.

En el 2020, conoció a uno de los compositores más importantes de la industria de la música latina, el maestro Jaén, quien decidió producir su primer disco conformado por 10 canciones.

José Adrián cuenta con los sencillos: "Un corazón igual que el mío", "Si decides", "No es lo mismo", "Me gusta" y “Qué me invento”, disponibles en todas las plataformas digitales y cada uno con su video oficial en su canal de YouTube.

En 2021 recibió el premio como artista revelación de Guanajuato 2021 de la mano del hijo de José José; al mismo tiempo el premio revelación en la Ciudad de México.

A su corta pero fructífera carrera de manera profesional, José Adrián se consolida como un artista con una gran proyección para todos los países de Latinoamérica y de habla hispana, con un futuro que sin duda revivirá la música romántica en todas las generaciones.

