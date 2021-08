Jos Canela crea su música en solitario

El cantante Jos Canela tras dejar el grupo que fundó CD9, ha lanzado tres sencillos, siendo el más reciente Fresh, cuya letra, quiere contagiar de alegría, libertad y dinamismo en sonido pop, funk y R&B, a todos sus seguidores que por seis años y medio lo han respaldado.

“Fresh, es una canción creada por Kid Pistola, Herman Araujo y yo, también le realizamos los arreglos musicales para que este 30 de julio próximo en sus primeros minutos la escuchen en Youtube y plataformas digitales de música. Una semana después se lanzará el videoclip”, declara Jos a El Sol de México durante la entrevista vía telefónica.

El nuevo tema lleva una interesante historia detrás. “Cada palabra de mi canción me refleja ante mi público como un joven que busca libertad, comodidad y el hecho de sentirme con vital energía para vivir la vida en el marco de la música”.

Canela fue muy claro en informar que a lo largo de seis años y medio como parte de CD9 -que finalmente se desintegró el pasado 10 de marzo-, fue muy leal a la banda. Sin embargo, al paso del tiempo, sus metas fueron cambiando:

“Como cantante, lo primero que me llama la atención, es la libertad que uno puede sentir a la hora hacer arte, el poder expresar lo que sientes a través de sonidos y letras y conectar con mucha gente de una manera personal y con mucho corazón. "Estoy fascinado por el apoyo que me dio mi familia que desde que era pequeño me pudo nutrir de mucho rock and roll por el lado de mi abuelo José Luis y de la música clásica por mi abuela Teresa y mis influencias son Justin Timberlake y Alex Turner de Arctic Monkeys”, confía en la charla.

El cantante dice que a lo largo de la pandemia, “he estado trabajando en música. Al estar encerrado en casa tuve más tiempo para trabajar en mis proyectos, con mucha música que estaba pendiente de lanzar".

Canela, hace un espacio para recordarse como integrante de CD9: “Mi etapa ahí fue muy linda. Todo lo que viví en el escenario y grabando los compactos, lo recuerdo bien. Ahora todo eso, bien lo puedo aplicar en mi carrera de solista. Tomé la decisión de salirme meramente por el hecho de cerrar un ciclo en mi vida musical. En ese momento sentí que ya había terminado ahí. Le tengo mucho cariño a Prohibido, la canción, porque cuando la interpretaba, el público me retribuía con su emoción y amor”, detalla.

Lamenta el solista que actualmente por la pandemia no pueda estar en un escenario. “Sí siento frustración y ansiedad, pero no me desanimo, porque se que pronto volveré a un escenario para debutar en plan de solista en vivo ante mis seguidores”, expresa por demás emocionado.