Jorge Mejía Avante, el creador de éxitos de Los Ángeles Azules

Jorge Mejía Avante es responsable de una larga lista de éxitos musicales de Los Ángeles Azueles. Compositor, instrumentista, arreglista y arquitecto ingeniero, son algunas de las profesiones que demuestran que su creatividad va más allá de todo límite.

“A los 11 años mi mamá me llevó a la escuela de música y ahí me quede estudiando hasta los 25 años, estudié por 14 años en el Conservatorio Nacional de Música, en la Libre de Música un año y en el INBA dos años, también estuve en la Vocacional número 7 y me titulé de Ingeniero Arquitecto en el Politécnico, además estudie piano por ocho años de manera particular”, narra el compositor en entrevista para El Sol de México, en una entrevista a propósito del Día del Compositor, que se celebra hoy.

“Las ideas no se terminan, siempre estamos componiendo”, dice seguro Avante quién desde los años 70 forma parte de la agrupación familiar y quien con tan sólo 14 años comenzó a componer, es por eso que no suena tan disparatado que el autor asegure tener al menos 200 canciones grabadas.

“Mujer o estrella, La cumbia de los boliches, La cumbia de los pescaditos, La cumbia de las calaveras, las compuse cuando tenía entre 14 y 17 años con nuestra antigua compañía”, recuerda el hombre que lleva el peso musical de la agrupación.

“Yo he compuesto la letra, la música, toda la instrumentación en partitura y desde niño hago todas las canciones completas, además yo las he grabado y los arreglos son míos”, confiesa Mejía Avante.

17 años, El listón de tu pelo, Cómo te voy a olvidar, entre muchas otras canciones, son solo algunos de los éxitos que acompañan la carrera de los hermanos provenientes del barrio San Lucas de Iztapalapa.

Para Jorge, la canción que mejor representa a Los Ángeles Azules es Cómo te voy a olvidar, pues asegura que es un tema que ha sonado en “más de 70 países, en Rusia les gusta mucho, a lo mejor con tanto frío con esa agarran calor para bailar”, dice entre risas.

“La canción número uno de Los Ángeles Azules es Como te voy a olvidar, luego 17 años, después Mis sentimientos, El listón de tu pelo, y así se van enumerando, Estrella de amor, Ay amor, Las maravillas de la vida, Mi niña mujer”, explica Mejía.

Foto de cortesía

Sin embargo, al ser cuestionado sobre alguna anécdota sobre la que él llama la canción número uno de la agrupación, asegura no haberse inspirado en nadie en especifico para escribirla.

“Las canciones nacen del corazón, del pensamiento cuando el alma está soñando, cuando la mente está pensando, dejas volar tu imaginación y llegan las canciones favoritas”, pero confiesa que “algunas veces me han roto el corazón, aunque a veces te va bien, siempre llega alguien que sí te quiere, y es por eso que existe el amor para compartirlo… o para darlo”, dice convencido.

Sin embargo, la canción de Amor de amores, sí nació de la inspiración directa de sus padres, de quienes resalta que se siente contento de que “van a cumplir 100 años de vida”.

Para Avante ser compositor también ha sido como para muchos un trabajo silencioso. “Necesitas ser un compositor muy reconocido para que la gente te empiece a dar un lugar en este mundo, tener mucho éxito para que la gente te de tu lugar, pero eso es con muchos años de trabajo”.

Y a pesar de los grandes logros que ha alcanzado en su carrera, siente que “a mí nunca me han reconocido, así que todo mundo me conozca pues no, y la verdad siento yo que tampoco he buscado ese reconocimiento porque yo cumplo 41 años tocando con mi hermanos, y lo que más me ha interesado siempre es que el grupo siga adelante”.

Sobre la relevancia de sus canciones en la cultura popular mexicana, el compositor se siente orgulloso y explica que “como personas algún día vamos a morir y dicen que el espíritu queda en tu música, y se queda para que recuerde la gente, se muere el compositor, pero vive en su canción”.

Mientras tanto, Los Ángeles Azules lanzarán su disco de duetos con artistas argentinos en febrero, siendo Acariñame el sencillo más reciente de esta producción,que grabaron con Julieta Venegas que aunque es mexicana, radica en el país sudamericano, donde es bien reconocida.

Además en ese mismo mes, el grupo llegará con su gira a Estados Unidos y a Canadá y tienen en la mira llegar a Europa.

“Los hermanos después de 41 años seguimos tocando, nadie se ha salido y seguiremos haciéndolo hasta que dios nos lo permita”, finaliza.