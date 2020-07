Jorge Medina lanza la primer pista de su tercer disco, "Persona Tóxica"

Jorge Medina, el ex vocalista de La Arrolladora Banda El Limón, extraña los conciertos y las ovaciones y el coro de sus miles de seguidores que entonan sus letras, pero esto no le detiene y crea temas para sus fans y es que está de estreno ya que acaba de lanzar la primera pista de su nuevo disco, un tema llamado “Persona Tóxica” y que forma parte de “Tres vidas” su tercer producción discográfica, en entrevista con la OEM nos contó cómo la ha pasado en esto tiempos y qué es lo que ha hecho.

Este año Jorge Medina estuvo en la Feria Estatal de León 2020, momento que recordó con cariño al cantar sus temas ante miles de leoneses “me dan ganas de llorar parece que fue hace mil años, pero fue hace poquito estuve en la Velaria, hace cuatro meses, antecito que pasara todo esto, fue en enero, encantado de saludar a todos en León, en mi tierras favoritas, tengo compadres, familia por allá y amigos que quiero mucho”.

“Persona tóxica” es el primer sencillo de “Tres vidas” su tercer disco, un tema que lanzó el intérprete pese a tiempos difíciles para el mundo musical, nos contó que aún así quiere obsequiar nuevos pistas a su audiencia “estamos trabajando con un tema fuerte, yo creo que vale la pena escucharlo, me causa mucha satisfacción, independientemente de lo que pueda venir, al que nada espera todo le llega, el poder sacar un corte del grano, de esta parte de mi vida, porque si las cosas llegan a pasar como todos queremos y la gente supone, hay mucha que creía que no tenía que sacar esto ahorita, que me esperara, que fíjate como están las cosas, no hay conciertos, para qué hacemos estos, grábate un disco en vivo”.

“Persona tóxica es uno de los temas que yo no me había animado a sacar en esta parte de mi carrera como solista, un tema fuerte, un tema directo, un tema de desamor, concreto con palabras actuales, tóxico, no creo que sea ofensivo, tóxico es una persona complicada, batallosa, una persona un poquito mala” comentó el intérprete para la OEM en León.

En la charla que tuvo con El Sol de León vía telefónica, dijo el vocalista “que se conecten a Jorge Medina como solista” y detalló al público al que quiere llegar con las historias de sus canciones “hay jóvenes, es una generación que yo quiero atrapar, los jóvenes ahorita que están consumiendo las plataformas, esos chicos necesitan una canción de calle y puede llegar” dijo el ex miembro de la Arrolladora Banda el Limón.

El solista de regional mexicano, nos dijo que realizó su nuevo disco, bajo sus criterios “es el primer disco que produzco totalmente inédito, tengo arreglistas en el estudio, pero como productor, yo lo escogí, yo diseñé todo, con todo y fotografía, entonces me permití hacer cosas arriesgadas, pero con la intención de que este disco marque un parteaguas dentro de mi carrera y seguir trabajando hermano, porque aquí puede sacar una canción muy buena pero tienes que hacer otra mejor , la competencia es con el espejo, es contra mi y mejorar siempre” relató Jorge Medina al teléfono con la OEM.

A pregunta expresa por El Sol de León sobre cómo ha pasado sus días en tiempos en que las grandes presentaciones están prohibidas por el momento Medina contó que “los conciertos los extraño como loco, los viajes, la manejadas, el ajetreo la adrenalina, los aeropuertos y sé que esta parte no me gusta vivirla a mí solo, estamos todos juntos en esto”.

Jorge nos adelantó que tiene videos pendientes, y que sacará nuevos temas “vienen otras canciones, de introspectiva, de bailable, de fiesta, y “Persona Tóxica” es un tema inspirado en su persona “me convertí en una persona tóxica al principio de la cuarentena, me la dediqué primero pa mi y luego para quien se la quiera acomodar”.

“Persona Tóxica” compartió Medina que la canción amerita una producción audiovisual y esta se lanzará a finales de agosto , y que se realizará con medidas de prevención “seguimos buscando la idea porque la canción merece un buen vídeo”.