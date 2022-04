Jon Batiste, el músico que le dio brillo al jazz en la noche del Grammy

"La música para mí es una práctica espiritual", dijo Jon Batiste al llevarse el Grammy como Mejor Álbum, por We are. Este fue uno de los cinco que recibió, sumándose Mejor Video para Freedom, Mejor Canción y Mejor Interpretación de Raíces Estadounidense para Cry, y Mejor Banda Sonora para Medios Visuales, por Soul.

Para el originario de Louisiana, su profesión va más allá de ganar premios, pues la considera un lenguaje más que pocos poseen. "La música es la habilidad para expresar cosas que no se pueden decir con palabras", comentó a Billboard, a su paso por la alfombra roja.

"Es un superpoder porque puedes decir cosas que nadie más puede, y a eso me dedico. Estoy trabajando en muchas cosas increíbles, no puedo esperar a compartirlas", añadió el cantante.

Su trabajo más conocido, hasta antes de la pandemia, había sido como director musical en el programa The late show con Stephen Colbert", puesto que desempeña desde 2015. Sin embargo, su camino inició mucho tiempo antes de llegar ahí.

Sus primeros pasos en la música los dio cuando tenía ocho años y se desempeñó como baterista de la banda de soul que tenía su familia. Más tarde realizó sus estudios profesionales en la prestigiosa escuela Julliard, en Nueva York, y para los 17 años ya había lanzado su primer disco, Times in New Orleans.

Tras graduarse continuó con nuevos álbumes en solitario, y presentaciones en reconocidos venues como el Carnegie Hall de Manhattan, y el Royal Concertgebouw de Ámsterdam. También fundó la agrupación Stay Human, con la cual se ha presentado en el programa de Colbert.

"Siempre he pensado que tenemos un sonido, y este representa algo", comentó a un medio estadounidense. "La música siempre te habla. Si escuchas, te dice qué hacer. No es ¿qué hice con ella?, es preguntarse qué te pidió hacer".

En 2020 creó junto con Trent Reznor y Atticus Ross la banda sonora de la película Soul, por la que obtuvo un Oscar, un BAFTA, un Globo de Oro, y ahora un Grammy. Su primera postulación al Grammy la consiguió por su interpretación de St. James Infirmary Blues, y en 2021 fue candidato por los discos Chronology of a dream: Live at the village vanguard y Meditations.

Para este año recibió un total de once nominaciones, un número que considera cabalístico, pues nació el día 11 del mes 11, y hoy le representó la puerta para sus primeros cinco Grammy.

"Estoy agradecido por los dones que Dios me ha dado, y la habilidad para compartirlos por el bien de la raza humana", expresó luego de coronarse con el Mejor Video.