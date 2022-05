Jhonny Caz será Rey del Gay Pride Cdmx

La música vence fronteras y une a las personas. Sin importar la preferencia sexual de cada quien, los mensajes son los mismos: igualdad, solidaridad, respeto y tolerancia.

Al menos eso es lo que comparte Grupo Firme a través de sus canciones y presentaciones, según indicó el tercer vocalista Jhonny Caz, quien será coronado como Rey de la Marcha LGBT+ el próximo 25 de junio.

Aunque muchos consideran que el género de banda se caracteriza por ser machista, Caz indicó lo contrario, comentó incluso que el concepto al que pertenece busca erradicar esos estereotipos y promover un lugar de seguridad para cualquiera que pudiera sentirse vulnerado.

“Lo que espero es que con este nombramiento, si ya se abrió la puerta, que no se vuelva a cerrar, no podemos permitirlo. Ahorita es Jhonny, a lo mejor pueden venir otros cantantes, otras propuestas dentro del regional mexicano.

“Mucha gente dice que estoy en un género machista, donde no éramos bien recibidos la comunidad, pero a lo mejor lo que faltaba era eso, una figura que llegara a cambiarlo. No sabemos desde cuándo está la apertura, a lo mejor años atrás hubiera llegado otra persona y hubiera tenido este mismo recibimiento y otros cantantes tomarían ese ejemplo, esta apertura sería antes, pero las cosas pasan cuando tienen que suceder”, afirmó el cantante en conferencia de prensa.

Caz adelantó que, durante el evento de coronación interpretará temas de Grupo Firme como Ya supérame o Yo ya no vuelvo contigo.

Para él, portar la corona de uno de los eventos con mayor convocatoria en el año es un sueño cumplido. “Estaba feliz, pero a la vez nostálgico porque todo este movimiento ha sido no planeado, la respuesta de la gente, aliados y no comunidad ha sido maravilloso. Nunca tuve la intención de ‘me voy a declarar gay para generar un movimiento’, sino que decidí hacer mi vida sin estar escondiendo nada ni a nadie.

“Cuando se da a conocer mi orientación sexual se hace todo un movimiento que hasta el día de hoy me está dando estas oportunidades. Estoy feliz, encantado y siempre he dicho que si puedo apoyar a una comunidad que me ha respaldado y llenado de tanto amor, cariño, que me ha dado fuerza, energía e impulsado, entonces debo corresponderles, por eso mi apoyo estará completamente”, expresó.

El intérprete espera que su participación motive a otros exponentes del género norteño, banda o del regional para apoyar a la comunidad gay, mientras que, con su discurso quiere impulsar a jóvenes a conseguir sus objetivos y que sean cada vez más los que triunfen no sólo en México, sino en otras latitudes.

“Se demostró que la orientación sexual o identidad de género de alguien no está siendo un factor para lograr un sueño, de ahí hay que agarrarnos, que lancen sus propuestas, que hagan música, que hagan arte, que se muestren porque antes decían que a la comunidad no le gustaba el regional mexicano, ¿cómo de que no?, a la comunidad le encanta”, comentó.

El banderazo de salida de la marcha será a las 10:00 horas en el Ángel de la Independencia, ésta concluirá en la explanada del Zócalo Capitalino.

“Muchas familias creen que cuando uno sale del closet va a dejar de ser la persona que toda la vida han visto, tienen que entender que únicamente externamos algo con lo que hemos vivido toda la vida.

“Si hicieron como padres un buen trabajo de educación, ese trabajo seguirá ahí, no vamos a ser otra persona, al contrario vamos a ser más seguros, más felices por eso digo que erradiquemos ese ritual de salir del closet”, dijo el vocalista.

Raquel Bigorra, Érika Alcocer, Osmani García, Alejandra Ávalos, Lyn May, Roger González, Aleida Núñez, Sebastián Adame, Raymix y La Factoría forman parte del cartel de artistas que estarán presentes durante el desfile.