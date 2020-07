Jet Jaguar estrena su nuevo disco “Endless Nigths”

La novel banda de metal mexicano Jet Jaguar acaba de lanzar su nuevo disco “Endless Nigths” su primer disco de larga duración y apoyados por el sello discográfico alemán Pride & Joy.

Esta nueva producción sonora “Endless Nights” está conformado por 10 canciones originales, de las cuales 8 son en inglés y 2 en español. La gestación de este álbum comenzó en el invierno del 2017 y constó de dos etapas.

La primera parte se realizó en la Ciudad de México, bajo la supervisión y producción del músico y guitarrista Tonio Ruiz (Coda y QBO), donde se grabaron 4 temas: Race or die, Up to the top, Blinding lights y la power ballad Tormenta. La segunda sesión fue en el otoño del 2019 y se trabajó en el estudio de Jet Jaguar en Cancún. Aquí, dieron forma y vida a las 6 canciones restantes del álbum, Jet ranger, Mr. Lee, No surrender, Final prayers, Nunca más y 10,000 voices.

Se comenta que el trabajo de mezcla y masterización se realizó en Suecia y estuvo a cargo del ingeniero Henrik Udd, quien ha trabajado con bandas del calibre de Powerwolf, Hammerfall, At The Gates, entre otros.

El nombre del disco, “Endless Nights” está inspirado en las largas noches que la banda invirtió en el estudio de grabación, además de los múltiples viajes que han realizado. Incluso, las letras de algunas canciones están creadas en sus propias experiencias y vivencias.

Jet Jaguar llevará su música a diferentes plazas de la República Mexicana a fin de año, entre las que se encuentran Guadalajara, Monterrey, Puebla, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, León, y más.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Cultura “Est” una historia de la dictadura militar en Chile producida por guanajuatenses

Jet Jaguar está conformado por 5 integrantes: Maxx Mendoza (voz) Jimmy Lozano (batería) Sergio Güez (guitarra), Nehuen Pacheco (guitarra) y Jorge Ramírez (bajo). El grupo se formó en enero del 2014 con el único propósito y misión de ser parte de esta gran comunidad y hermandad del heavy metal nacional y latino.

En 2017 ganaron el primer lugar en el WOA (Wacken Open Air) que es uno de los festivales más importantes de Alemania y a nivel mundial. Aquí se convirtieron en la primera banda de México e Hispanoamérica que se hizo acreedora a este premio.

Asimismo, han participado en festivales como Corona Hell & Heaven, Tecate Coordenada, Tecate México Metal Fest, Grito Latino (Costa Rica) teniendo un gran éxito entre la multitud. Además, ganaron el premio como la mejor banda del 2018 que les fue otorgado por los OSMIUM METAL AWARDS.

Con una corta pero contundente trayectoria dentro de la escena del metal azteca, Jet Jaguar espera seguir expandiendo su poderosa música con este primer disco de larga duración “Endless Nights”, con el que seguramente darán mucho de qué hablar.