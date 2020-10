Javier Blake quiere dejar las cosas que no ocupamos con el tema “Rompeolas”

El músico y compositor con más de 20 años de experiencia en la música Javier Blake dio a conocer su nueva tema “Rompeolas” luego de lanzar “Réplica”, su segunda pista forma parte de su nuevo disco “En tiempos de los extraño”, letra que habla de dejar las cosas que nos pasan, de dejar las cosas que nos pesan y de abrirse a cosas nuevas.

En entrevista con El Sol de León Javier Blake nos habló de “Rompeolas” que es el segundo sencillo de su primer disco en solitario titulado “En los tiempos de los extraño” dijo el cantautor “que grabé el año pasado y lo terminé en noviembre lo terminamos de mezclar ya en Enero y con planes de lanzarse para marzo y se nos atraviesa la pandemia y retrasa un poco las cosas y en lugar de guardar el disco decidimos empezar a lanzar los temas para que la gente fuera reconociendo que estamos haciendo un trabajo en solitario” dijo Blake al teléfono.

“Rompeolas” es una balada que te va envolviendo en una historia de búsqueda de la plenitud y la libertad del espíritu. Un tema dispuesto a ayudar a esa persona que se encuentra bloqueada por su pasado y a aceptar la realidad encontrando el lugar que lo haga sentir pleno.

Javier comentó que significa para él este tema “Rompeolas es una de los primeros tracks de hecho también que grabé para el disco y es una canción que grabé el año pasado, que creo que me ayudó mucho para el proceso de abrirme y darme la oportunidad de hacer este disco, es una canción que habla mucho de dejar las cosas que nos pesan y que tal vez ya no ocupamos y también de abrirnos hacia cosas nuevas y aceptarnos como somos y tratar de ser una mejor persona, un mejor artista un mejor todo, es una canción que habla de una liberación” dijo para la OEM.

“Es una canción que está conectando mucho con la gente hoy en día por lo que estamos viviendo, por un cambio inminente y necesario que todos estamos pasando día a día en el encierro y en las limitaciones que tenemos y creo que la canción ha conectado mucho con la gente, muy buena, siempre he estado enamorado de los fans de División Minúscula por ser tan apasionados y obvio mucha gente estaba pendiente de lo que estoy haciendo y sin embargo mucha gente se está sumando al proyecto y la gente no conocía este lado mío de compositor y me veían como vocalista de División Minúscula” compartió Blake acerca de “Rompeolas”.

El vocalista de División minúscula escribe todos sus temas y comentó que “Rompeolas” gustó a sus seguidores, dijo Blake “la respuesta ha sido increíble y ver los comentarios que me ponen para de cómo han conectado con la canción realmente no tengo palabras”.

“La expectativa para mí es dejar siempre te dejar una puerta muy abierta y bajo el nombre en solitario de Javier Blake poder tener una apertura mucho más sonora, poder incursionar más en diferentes sonidos y no en lo que me tiene ubicado la gente bajo División Minúscula y mi expectativa es que la gente esté abierta a lo que puedo presentar y que se dé la oportunidad de escucharlo con oídos frescos” comentó Blake.

“Rompeolas” es el segundo sencillo de Javier Blake como solista, es apenas una probada de lo que será su álbum debut en esta nueva fase que llevará por nombre En los tiempos de lo extraño. Esta canción fue producida por Pipe Ceballos, mezclada por Jason Carmer y masterizada por Mike Wells.

Sobre “En los tiempos de los extraño” Blake compartió que “ es un título que ya lo tenía antes de que osara todo esto es un título que tenemos desde terminamos de mezclar el disco en Enero, es un título que yo quería o que yo opté por los tiempos o hablando más de los tiempos en mi vida, más que como de general, sin embargo en los últimos años de mi vida había estado pidiendo cosas muy extremas, felicidades y logros que nunca había conocido como también caídas que sentí que fueron muy bajas, muy bajas, muy fuertes y yo sentía que estaba viviendo en estos tiempos o en esta etapa de mi vida una etapa muy extraña, pero muy agradecido y ya cuando sale el título del disco, siento que también causó sentido, creo que cada día que vivimos es más extraño que el anterior”. Comentó Blake.