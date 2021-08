Javier Bátiz y Rosalía León lanzan dueto al estilo Lady Gaga y Tony Bennett

“Somos como Lady Gaga y Tony Bennett”, bromea Javier Bátiz al hablar del dueto que grabó con Rosalía León. En entrevista, ambos destacan la importancia de ser artistas independientes y poder involucrarse en los proyectos que les interesen.

Con el buen humor que lo caracteriza, Bátiz agradeció a Rosalía esta colaboración y permitirle darse a conocer a las nuevas generaciones que quizá no conocían su voz.

“Nos ha ayudado que no estamos en competencia con nadie, seguimos haciendo nuestras canciones y arreglos fabulosos, mis tocadas muy suaves, les estamos presentando algo muy novedoso y singular, ya es para toda la gente, no nada más para un público elitista”, señaló el cantante.

Asimismo, recordó que desde niño ha estado abierto a explorar distintos géneros musicales, por lo que se siente muy emocionado con seguir vigente a través de este tributo a Cornelio Reyna, un artista que él considera uno de los grandes de la música mexicana.

“Empecé a cantar a los cuatro años, con canciones de Pedro Infante, de Jorge Negrete y Miguel Aceves Mejía, todas las canciones de rancheros me las sabía y las cantaba muy suave”, dice.

“Después me picaron el rock and roll y el blues, descubrí cómo se tocaba, luego Diosito me mandó un formato para compartirlo con los demás. En el camino he grabado con mariachi sinfónico, he compuesto canciones en español, y ahora con Rosalía se abre la puerta para una nueva forma musical.

“A la banda que conoce a Javier Bátiz le va a dar mucho gusto que estoy trabajando con Rosalía. Ella dice que es un huapango, pero yo le veo como tres cuartos, luego dos por dos y cuatro cuartos. Toda esa maravilla musical y luego con mi voz de terciopelo (ríe), al público le va a encantar lo que estamos haciendo, está bonito, bien hecho, muy serio y bien preparado”.

El artista tijuanense compartió que tiene tanto tiempo tocando “que ya he visto una, dos, tres generaciones, voy como en la novena. Son las nuevas las que apenas están conociendo a Javier Bátiz, y esto que hicimos con Rosalía, lo van a oír, y nos van a conocer a los tres juntos, a nosotros como cantantes y a Cornelio Reyna como autor”.

Por su parte, Rosalía León está convencida de que la música es un terreno muy vasto, donde hay cabida para distintas propuestas que, si son de calidad, terminan por brindarle al público una amplia gama de opciones para enriquecer su cultura musical.

“Si no le damos opciones, va a escuchar lo que haya, pero hay que ser opción. Por eso lo hacemos con toda la calidad posible”, señaló.

Ese deseo la llevó a aceptar la propuesta de sumarse al disco tributo Cornelio Reyna… Por siempre, con un tema titulado Como lumbre prendida, que acaba de lanzar, junto a Bátiz.

La cantante subrayó que al desempeñarse como artista independiente, tiene mayor libertad de sumarse a la oferta musical, ya que al no tener a una gran compañía que le imponga un estilo sobre el cual basar sus composiciones, puede incursionar en proyectos como éste, que además celebran los géneros mexicanos.

“A veces cuando estás en una disquera tienes que sacar música tipo McDonald´s, y tienes que atenerte a ciertos compromisos. Pero cuando estás en un sello independiente son los lujos que te puedes dar, hacer algo que te guste y defender tu bandera por lo que tú sabes hacer”, finalizó.