Interpretar a Chisca Garza me provocó pesadillas: Cassandra Sánchez-Navarro

Uno de los más grandes retos de los actores profesionales, es dejar a los personajes en el set y regresar a ser ellos mismos. Las cosas se complican cuando se interpretan personalidades con formas de actuar, sentir y pensar que el actor jamás ha considerado en su vida, así lo confirma Cassandra Sánchez-Navarro, quien tuvo que interpretar a una mujer problemática e inestable emocionalmente para darle vida a Chisca Garza en la serie El Dragón.

“Lo que menos me gusta de ella es la cantidad de traumas y excesos que tiene, el exceso a la droga, a la violencia, el exceso en el amor. Cuando trabajas con todo eso, tu cuerpo no sabe que estás mintiendo, no sabe qué estás llorando de mentira, todo eso terminó teniendo un efecto en mi cuerpo, tuve muchas pesadillas, fueron unas noches de bastante terror, pero soy una artista muy dedicada y hago lo que hago, entonces dentro de lo maquiavélico que fue, lo pude disfrutar”, dijo Cassandra Sánchez-Navarro en entrevista telefónica.

La intérprete confesó tener un método para hacer esta situación más llevadera y distinguir entre la realidad y la ficción. “Tengo rituales que hago con cualquier personaje, antes de ponerme la ropa, me quitó cada cosa que sea mía, hasta uso diferentes calzones para mis personajes y no toco mi teléfono hasta que termine de grabar. Cuando termino de grabar, dejo la ropa de mi personaje, me vuelvo a poner la mía y ya checo mi teléfono. Ese pequeño ritual, me ha ayudado a mantener mis personajes alejados de mi vida personal”.

Pero no todo en el desarrollo de Chisca Garza ha sido difícil, Sánchez-Navarro también encontró aspectos de ella, que pudo disfrutar y utilizar para enriquecer su experiencia como actriz. “Lo que más disfrute de ella es el desmadre que hace, Chisca es una chava que no tiene filtro, es una mujer autodestructiva y por ende causa una cantidad de problemas en la familia, que claro que no son cosas positivas que a mí me encantaría tener en mi vida, pero como actriz está increíble que se pueda salir con la suya, así que eso fue muy divertido”, resaltó.

El escritor español Arturo Pérez-Reverte, famoso por libros como La Reina del sur y La tabla de Flandes, hizo este texto especialmente para la televisión y al respecto, la actriz apunta: “Cuando supe que él iba a ser el escritor maravilloso de El Dragón, se me cayó la mandíbula, pensar que yo pude participar fue increíble, yo conozco los éxitos de este hombre, conozco su trabajo muy bien así que para mí fue maravilloso saber que yo iba a estar involucrada en alguna cosa hecha por este hombre”.

El Dragón se transmite de lunes a viernes en Las Estrellas a las 21:30 horas.