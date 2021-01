Intentan robar camioneta a producción de Televisa en Guanajuato

GUANAJUATO, Gto.- ( OEM-Informex).- Juan Carlos "N" de 30 años de edad y originario del estado de Michoacán, fue detenido luego de que intentara robar una de las camionetas a la producción de la telenovela "Qué le pasa a mi familia" y que se filma en la capital del estado.

Los hechos se registraron la noche del martes sobre la calle Miguel Hidalgo o mejor conocida como Subterránea, justo a la altura de bajos plaza El Baratillo; en el sitio la empresa Televisa mantiene las unidades de motor y parte del equipo de filmación. Ángel de 58 años de edad y encargado del equipo de grabación se percató sobre la presencia del hombre al interior de la unidad, el sujeto al verse descubierto, intentó huir del sitio sin éxito, ya que fue alcanzado y sometido por personal de la producción.

De inmediato dieron aviso a las autoridades, quienes pidieron a los afectados realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

Sin embargo, la denuncia no se realizó y se pidió que únicamente fuera­ ingresado a separos ­por falta administrat­iva y que no era su d­eseo proceder a la ag­encia del Ministerio ­Público, e incluso se firmó el ­documento del no proc­eder de la víctima.

Es de mencionar que el vehículo que intentó sustraer corresponde a una camioneta ­sprinter color blanca­ con franjas azules c­on naranja, con placa­s de circulación 6557­CJ.