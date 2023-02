Ibai relata encuentro con Escorpión Dorado: ‘Una de las peores experiencias... acabé totalmente mareado’

Ibai Llanos, uno de los más importantes streamers y generadores de contenido en español, estuvo de visita en México en donde tuvo la oportunidad de conocer a influencers del país como el Escorpión Dorado.

Junto a él colaboró en una de sus secciones del enmascarado mexicano de nombre: “Escorpión al volante”, un formato de entrevista que recientemente se volvió más que popular por la invitación realizada a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Como ella, diversas personalidades de todos los ámbitos en México como Karely Ruiz, Miguel Herrera, así como otros influencers y estrellas internacionales han formado parte de las dinámicas del Escorpión, aunque Ibai no tenía mucho conocimiento de ello.

Ibai Llanos y su experiencia con el Escorpión Dorado

Durante su transmisión en Twitch del pasado 2 de febrero, Ibai comentó parte de las experiencias que tuvo en la Ciudad de México, lugar que visitó con motivo de la entrega de los premios ESLAND, los cuales celebran a los creadores de contenido.

Al respecto, señaló que su intensión en su viaje era visitar algún mercado o supermercado mexicano y realizar un blog sobre la comida y probar diferentes productos del país, algo que realizó en esta transmisión al probar dulces de tamarindo.

Sus planes se vieron detenidos debido a la invitación que le realizó el Escorpión Dorado, para ser parte de su sección “Al volante”, la cual lo ocupó todo el día y para él no fue nada agradable.

“Me fui en el coche del Escorpión Dorado que ha sido una de las peores experiencias que he tenido en mi vida porque acabé totalmente mareado. No sé este hijo de puta como conduce”, afirmó Ibai.

Después explicó que estaba sorprendido de la popularidad y alcance del Escorpión Dorado debido a que no lo conocía ni sabía nada él. Al respecto, señaló que al salir del hotel pudo ver como una gran cantidad de personas se reunían alrededor del auto para observarlos o buscar una foto de él.

“Lo peor de todo es que la policía se ponía a nuestro lado y nos grababa y nos pedía saludos para sus familiares. Fue algo surrealista. Venía un coche de policía y me estaba grabando un TikTok, y me decía ‘Ibai un saludo para mi hijo’ y yo no entiendo nada”, comentó. “Y al Escorpión Dorado también, al parecer este hombre también, yo creo que a este hombre no lo conocemos, pero os pediría que le investigues un poco sus redes sociales, porque es muy conocido”.

También se dijo impresionado de que el Escorpión haya entrevistado a artistas como Will Smith y Jared Leto, ya que no podía creerlo.

“Yo no le conozco absolutamente nada. Me monté en el coche, empezó a dar volantazos, tiene un humor muy ácido, pero dije ‘a mí me la pela, yo lo tengo todavía más’ y creo, que ha quedado muy divertido”, explicó.

Ibai aceptó invitación por Juan Guarnizo

Dentro de su explicación de cómo terminó por grabar con el Escorpión Dorado, Ibai señaló que todo se debió a Juan Guarnizo, streamer de origen colombiano y esposo de Ari Gameplays, quien le recomendó grabar con el influencer por la popularidad de su contenido.

Para Ibai todo fue una sorpresa, el grabar en un vehículo de la marca Hummer blindado o que todos los camarógrafos del mexicano utilicen máscara al momento de las grabaciones.

“Yo no lo conozco de nada a este hombre, me metí confiando completamente en Juan Guarnizo, me metí en un coche y había seis tíos enmascarados y dije ‘mira, me pongo el cinturón y voy a confiar en Juan Guarnizo, coño que me lo ha recomendado él’”, afirmó Ibai. “Me metí en un coche blindado, con seis tíos con máscara, y no los conocía de nada, por ti”,

Debido a que no lo conocía, Ibai también confesó que cualquiera pudo hacerse pasar por el Escorpión Dorado y meterlo en un automóvil sin que sospechara nada. Por ello, solo confío cuando Alex Montiel, la persona detrás del personaje, se acercó a él para la grabación y la única medida de precaución que tomó fue invitar a otro amigo influencer.

YA HEMOS LLEGADO A MÉXICO. pic.twitter.com/Jtm4MScII6 — Ibai (@IbaiLlanos) January 28, 2023

Se dijo también muy contento con el resultado del contenido que grabaron con el Escorpión Dorado, por lo que Ibai señaló a sus seguidores que una vez que sea lanzado al público lo podrán ver juntos. Alex Montiel de momento no ha anunciado cuando saldrá este video, pero podría ser durante la semana.

Nota publicada en El Sol de Puebla