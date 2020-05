Horacio Palencia lanza nuevo sencillo "Mi error favorito"

El cantautor y compositor Horacio Palencia, compartió con El Sol de León que todos, alguna vez, hemos tenido errores favoritos y es por eso que su primer sencillo de este 2020, se llama “Mi error favorito”.

Palencia se dijo ansioso por ofrecer esta nueva canción sus seguidores y nos contó que “después del gran recibimiento que tuvimos con amor que es una canción que canté junto con Los Ángeles Azules y Belinda ya estaba ansioso por escuchar nueva música, mis fans me lo pedían y nos decidimos aventar con mi Error Favorito”.

El compositor detalló que “Mi error favorito”, si primera rola del año, habla de las relaciones de pareja “es una canción que me llevó un día en escribir, y pensando en todas las parejitas que llevan una relación tormentosa, relaciones de que no puedes estar con esa persona pero tampoco puedes estar sin ella, de esas contradicciones de amor, nos hace daño la persona, pero no puede estar sin ella” dijo Palencia para la OEM en León.

La canción salió el 24 de abril comentó Horacio que “El asunto está que la gente sí identifique con la letra de esta canción y que les guste mucho que se den cuenta de esta parte de nuestro error favorito”.

El compositor en este tiempo de quedarse en casa está activo en sus redes sociales oficiales en donde ofrece presentaciones vía Facebook Live “Estamos tratando de adaptarnos a las circunstancias, desde casita tratando de estar en contacto con mi público, con mis fans y llevarles un poco de entretenimiento sano para distraernos de todo esto que está pasando mientras ya se tranquiliza y volvemos a nuestra vida normal”. Palencia añadió que este mes de mayo ofrecerá otra presentación en su Facebook.

Horacio Palencia retoma su carrera como intérprete con el tema “Mi error favorito”, que es de su autoría. Horacio es un de los compositores más exitosos del momento, tan solo hasta el día de hoy tiene 30 números 1 en el chart de Billboard.

El cantautor romántico, cómo se le conoce, fue el creador detrás de temas como “Amor a primera vista”, de Los Ángeles Azules, en ese tema cantó al lado de Belinda y Lalo Ebratt. El tema cuenta con más de 258 millones de visualizaciones en YouTube.

Horacio ofreció icónicos temas a agrupaciones del regional mexicano como La Banda MS, La Arrolladora Banda Limón, Los Sebastianes, Calibre 50 y ha intérpretes de pop como Río Roma y Yuridia.