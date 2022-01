Hollywood tiene en la mira a Tatiana Huezo

La directora mexicana Tatiana Huezo fue incluida en la lista de la revista Variety de los 10 directores a seguir este 2022. La cineasta triunfó el año pasado con la película Noche de fuego, la cual le valió una mención especial y una ovación de diez minutos en el Festival de Cannes, un galardón en el Festival de San Sebastián, y que este año se encuentra en la shortlist de cintas de habla no inglesa que compiten por una nominación al Oscar.

En el ejercicio que hace cada año la publicación, la directora figuró junto con Aitch Alberto (Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo), Mariama Diallo (Master), Audrey Diwan (Happening) y Maggie Gyllenhaal (La hija oscura).

En declaraciones para Variety, Huezo expresó que la historia que cuenta en Noche de fuego “me presentó la oportunidad de explorar el mundo a través de los ojos de una niña joven que está conociendo su mundo, empezando a entender lo que significa ser mujer en un contexto violento”.

Ese fue el primer proyecto de ficción de la directora, quien previamente había realizado los documentales El lugar más pequeño y Tempestad. Cuenta con las actuaciones de Mayra Batalla, Marya Membreño, Alejandra Camacho y Gisselle Barrera.

El listado de Variety lo complementan el australiano Goran Stolevski (You won´t be alone), Nikyatu Jusu (Nanny), Megan Park (The fallout), Cooper Raiff (Cha cha real smooth) y Krystin Ver Linden (Alice).