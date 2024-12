"He perdido la vista", revela Elton John durante musical

Elton John admitió que "ha perdido visión" y que ello le impedió ver su nuevo musical, "The Devil Wears Prada" (El diablo se viste de Prada) .

El músico británico, de 77 años, hizo esas declaraciones el domingo por la noche durante la gala de estreno del musical de cuya música es responsable.

En un mensaje colgado por el artista el pasado septiembre en Instagram, el compositor ya reveló que su visión se había visto afectada en el ojo derecho tras haber contraído el pasado verano una infección.

John también dio las gracias a su marido, David Furnish, por haber sido su "roca".

"No he podido venir a muchos de los pases (del musical) porque, como saben, he perdido la visión. Así que me resulta difícil verlo, pero me encanta escuchar y hoy sonaba bien", dijo.

El pasado septiembre el veterano artista apuntó que a lo largo del verano había estado lidiando con una "infección ocular severa" que le había dejado con "una visión muy limitada en un ojo".

"Me estoy curando pero es un proceso extremadamente lento y llevará algún tiempo antes de que la visión regrese al ojo afectado", añadió.

El cantante también dio entonces las gracias al equipo médico que lo trata y a su familia y asegura que se siente "positivo sobre el progreso" que ha realizado a la hora de curarse y recuperarse.

La última actuación de Elton John se produjo en 2023 durante el festival de música de Glastonbury, que marcó su último concierto en el Reino Unido como parte de una gira de despedida, el 'Farewell Yellow Brick Road tour', que cerró en Estocolmo (Suecia).

Su amplia y exitosa carrera incluye éxitos como 'I'm Still standing', 'Your Song' o 'Rocketman'.