Gustavo Palafox y Brray lanzan el tema “Sigo inédito”

En un mundo globalizado, en el que la era del Internet permite ver y escuchar a otras personas a cientos de kilómetros a distancia, ha permitido la creatividad en ámbitos como la música, como en el caso de Brray y Gustavo Palafox con la canción que “Sigo inédito”, que se hizo a distancia.

El joven cantautor y Gustavo Palafox y el artista puertorriqueño Brray se unieron para ofrecer una fusión con el tema“Sigo inédito”, un tema que habla del camino hacia el éxito, pista que tiene video oficial con ambos artistas, Gustavo grabó en Los Ángeles y “aquí sigo inédito chambeando” dice el corrido.

Gustavo Palafox gusta de escribir canciones y hasta por encargo y el nuevo tema “Sigo inédito” fue a parar hasta en Puerto Rico en los oídos de Brray que se sumó para añadirle su estilo al corrido “esto salió con Brray es como una fusión estilo como urbano”, Palafox no se cierra a incursionar en otros estilos como el reggaeton, trap y regional mexicana.

“Estos meses de la cuarentena me he puesto a componer como otros estilo cómo el country” nos compartió Gustavo vía telefónica para la OEM y añadió que con “Sigo inédito” “me han abierto otras puertas con otros cantantes de allá, sí me gustaría decir que me conocieron por eso fue un poquito de todo”.

“El tema llegó al equipo de Brray, me hicieron una video llamada al día siguiente, que no sabía que mi manager y estaba bien la canción y le mandé una parte de mi canción, y él se montó al corrido y se hizo una función bien y nos encantó cómo quedó todo, fluyó muy bien y grabamos el video oficial” comentó el cantante Gustavo Palafox para El Sol de León sobre cómo se hizo “Sigo inédito”.

Sobre el video comentó Palafox que “nosotros íbamos a ir a Puerto Rico a grabarlo pero con esto de la pandemia, se nos pusieron muchas trabas en los aeropuertos y decidimos al último para más seguridad para nosotros que Brray grabará su parte y yo grabé mi parte en Los Ángeles”.

La canción ha tenido buen recibida por parte de la audiencia comentó el Palafox, Brray y Gustavo interpretaron sus voces como los mismos personajes del video, ambos dos amigos de negocios “habla de para mi seguir inédito es cómo estás en número y no haya tenido nada malo, sigues arriba y no ha tenido trabas en el negocio y de ahí surge el tema de esta canción, de cuando disfrutas, de cuando no tienes nada no te echan la mano”.

Su nombre completo es Gustavo Emmanuel Cano Palafox, nació el 10 de Julio de 1996, en Guaymas, Sonora, México, y aunque participó en el coro de una iglesia, su talento artístico lo heredó de dos cantantes de la familia, su abuelo y su primo.