Grecia lanza su primer sencillo “Quédate”

La artista venezolana Grecia nos compartió los detalles de su primer sencillo que la apuntala en su carrera como cantautora, un tema que dedicó a su marido y que realizó en esta cuarentena. Ella nos detalla sobre su más reciente lanzamiento.

Grecia nos comentó su primer canción lanzada al público, Quédate, está inspirada en su marido “la letra es una canción de amor, la escribí para regalársela de aniversario a mi esposo, llevamos un año, toda la vida he hecho música pero no sabía que regalarle y él es mi fan número uno y decidí escribirle esta canción en cuarentena”.





“Esta canción no estaba planeada para salir al mercado, una canción en donde yo le digo todo lo que siento por él, todo lo que ha logrado en mí y todo lo que logró cuando me conoció y ya no creía en el amor” detalló la venezolana para El Sol de León.





Aparte de ser una canción de amor que iba de dedicada para con quien decidió compartir su vida terminó por ser una canción para todos con un mensaje esperanzador “mostrarle al mundo ese poquito de esperanza, con todo esto de la pandemia, de que están deprimidos, se decidió sacarla al Mercado y fue todo un éxito”.

Grecia durante toda la cuarentena estuvo muy dedicada a escribir canciones, practicar sus clases de piano y ukulele y armó un gran repertorio musical que está a punto de estrenar este 29 de Junio con su primer sencillo titulado “Quédate”.

Esta canción fue escrita por ella misma junto con un amigo compositor venezolano llamado Francisco Sisco y nos cuenta Grecia que va completamente dedicado a su esposo Ryan ya que es un regalo por su primer aniversario.

Aunque Grecia ya tiene más de 23 canciones listas para sacar al mercado, esta es la primera que quiere enseñarnos para darle inicio a lo que sería su proyecto musical.

Desde que Grecia llegó a México no ha hecho más que escribir y hacer sus canciones con mucha dedicación.