Gaby Albo cumple sueño al ser Gloria Estefan en musical

Tras participar en el montaje de Aladdin en México, Gaby Albo cumple su sueño más acariciado como cantante, actriz y bailarina, al protagonizar el musical On your feet!, en español desde Washington, D.C., cuya trama se enfoca en la trayectoria de la artista de origen cubano Gloria Estefan y su esposo, el descubridor de talentos y productor discográfico Emilio Estefan.

En un receso de sus actividades teatrales desde Estados Unidos, la artista mexicana Gaby Albo, informó que está cumpliendo una de sus metas en su vida hacer un musical estadounidense.

“Ahora admiro más a Gloria y a Emilio por medio de este libreto teatral, de una historia de ambos tan icónica, tan empoderada, de esfuerzo, de sacrificios y de que sí se puede concretar todo lo que nos propongamos, como ellos lo hicieron”, reflexiona en la entrevista con El Sol de México.

Gaby ahonda sobre lo que le impacta de la historia autorizada por los Estefan, con los hits en la carrera de Gloria: “Ella huye de un país donde su papá era militar, junto a su esposo y llegan a Estados Unidos sin medios, sin contactos pero con muchos sueños. Y resulta que Emilio logró convertir a su mujer en una estrella mundial.

“Pero no todo es felicidad, porque Gloria sufre un accidente del que milagrosamente y gracias al amor de su familia, no quedó paralítica y vuelve a subirse a un escenario de nueva cuenta”.

On your feet!, que toma su título de una de las canciones de Gloria Estefan, tine dos horas y media de duración, con 24 artistas y ensamble en escena; “son 120 minutos que no dejó el escenario como Gloria, donde no sólo actúo sino interpreto sus éxitos. Es un desgaste emocional y físico, porque en paralelo también debo cambiarme de prendas casi frente a la audiencia. Es impresionante la cantidad de ropa que me pongo”, comparte Gaby.

El musical que originalmente estuvo en Broadway, cumple su temporada en el escenario del GALA Hispanic Theatre en Washington, D.C., y la actriz mexicana espera que en un futuro On your Feet!, llegue a México, así como a otros países latinos. Mientras tanto, ya se planea un tour por las ciudades de habla hispana en Estados Unidos.