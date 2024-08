Gabriela Herrera, la guanajuatense que busca “tatuar” su arte en Bolivia

Irapuato, Gto. – Para Gabriela Herrera, mayormente conocida como Gabs, lo que comenzó como un hobby se convirtió, con el paso del tiempo, en su pasión. El primer tatuaje fue el punto de partida de una aventura artística que no tardaría en crecer. Desde ese momento, Gabs quedó cautivada por el arte sobre la piel, y el que fue su primer tatuaje pronto dio paso a una serie de diseños que se convirtieron en parte integral de su identidad.

“Desde ese primer tatuaje, que fue unos meses antes de que cumpliera 18 años, supe que era algo que me apasionaba profundamente. Era una forma de expresión que me atrapó por completo desde que era muy joven. De hecho, yo le decía a mi mamá desde pequeña: 'Me voy a hacer un tatuaje cuando cumpla 18', y lo cumplí; y de ahí comenzó todo”, explicó Gabs.

En entrevista exclusiva para la Organización Editorial Mexicana, narró que, aunque su formación profesional inicialmente la llevó hacia el campo de la nutrición, el destino tenía otros planes. La pasión que nació con su primer tatuaje se transformó en una vocación y, eventualmente, en una carrera.

Tras varios años, Gabs empezó a tatuar a amigos de manera gratuita para perfeccionar su técnica y ganar experiencia. Su dedicación y amor por el arte la llevaron a convertirse en una artista reconocida en Irapuato.

“Yo tenía unos amigos que tatuaban muy cerca de donde yo trabajaba, por lo que diariamente iba a visitarlos, hasta que un día me dijeron si no quería intentarlo, solo que consiguiera a alguien, y de ahí comenzó todo”, contó.

Hoy en día, se ha establecido como una de las tatuadoras más destacadas de su región. Su habilidad y estilo único la han convertido en un referente dentro de la comunidad del tatuaje, y su trabajo ha llamado la atención a nivel nacional e internacional.

Recientemente, Gabs recibió una invitación para participar en la Expo Tatuajes en Bolivia, un evento que reúne a artistas del tatuaje de todo el mundo y representa un antes y un después en su carrera.

“Ser invitada a la Expo Tatuajes en Bolivia es un sueño hecho realidad. Es una oportunidad increíble para mostrar mi trabajo en un escenario internacional y aprender de otros artistas talentosos”, agregó Gabs.

Sin duda, la irapuatense seguirá siendo un referente en el mundo del tatuaje no solo en el municipio, sino en el país, así como una fuente de inspiración para miles de mujeres y hombres que buscan convertir su vocación en su trabajo.