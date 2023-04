Francisco Lea busca construir una cultura de la denuncia con Cam alert

Francisco Zea ha pasado más de 20 años ejerciendo el periodismo, y durante ese tiempo no ha estado exento de informar sobre los índices delictivos del país. Esto le había dado una percepción negativa de los resultados de los distintos gobiernos, pero a través del programa Cam alert: Captura exitosa se ha acercado a la otra cara de la moneda.

“Ha influido de forma muy positiva. Los periodistas estamos acostumbrados a ver los malos resultados que han obtenido las policías o los gobiernos, y tienes esa idea de que todo está muy mal”, cuenta en entrevista con El Sol de México.

“Pero cuando te acercas a los policías, te cuentan su historia, y te hablan los casos de éxito, ves un lugar como esos del C5, que es una inversión de millones de dólares, te das cuenta que sí sirven los arcos carreteros, las cámaras de los policías y el entrenamiento que les dan los gobiernos”, agregó.

El programa refleja el trabajo que realizan los centros de monitoreo en México (y para esta temporada se suman las cámaras de videovigilancia en Argentina y Colombia), captando robos de cajeros, vehículos o persecuciones y mostrando a la audiencia cómo se da el seguimiento a una denuncia.

El comunicador, quien ha estado al frente de la emisión desde su primera temporada, considera que este tipo de shows también brindan un poco de esperanza al público, al demostrar que las autoridades sí tienen capacidad de reacción, y las ciudades están equipadas con la tecnología para apoyarlos en caso de un delito.

“Nos gusta ver triunfar a la justicia y a los buenos, es un poco como en los cómics de Batman o de Superman donde triunfa el bien. Eso siempre es una buena noticia, son casos que llaman mucho la atención, somos morbosos, y por eso lo hace tan fácil de ver, en ciudades como Latinoamérica el asunto del crimen nunca se acaba”.

Sin embargo, reconoció que esto no significa que la percepción de la labor policíaca vaya a cambiar de la noche a la mañana, ni que las malas prácticas se vayan a erradicar, y opinó que las autoridades todavía tienen una ardua labor en cuanto a mejorar la atención que se le brinda a la ciudadanía.

“Programas como éste te pueden llevar a ser más empático, pero las policías tienen varios problemas. Primero la percepción ciudadana, eso es una realidad. Hay muchos gobiernos que no trabajan en la imagen de la Policía y la cercanía con los ciudadanos, nuestros policías siguen teniendo el menor nivel de aprobación, sobre todo las policías municipales”.

Y continuó: “Deberían ser las más cercanas, porque están en tu comunidad, todavía hay mucho trabajo que deben hacer los propios gobiernos y las Policías para acercarse a los ciudadanos. Y también están los malos policías, que a través de las redes sociales los balconean y los dejan en ridículo”.

Aunque se dice convencido de que “somos más los buenos”, lamentó que en nuestro país existan otros factores que entorpecen la impartición de justicia, y expresó su deseo de que cada vez más televidentes conozcan los procesos a través de este programa, y construir una cultura de la denuncia.

“Tiene que ver con la impunidad, de la cual tenemos cifras que pueden llegar casi al 98 por ciento de los crímenes denunciados no resueltos, porque sabes que difícilmente te van a dar una sentencia condenatoria. Eso es un aliciente natural para el crimen, pero por otro lado somos más los buenos que queremos ver a nuestra familia en paz”.

La cuarta temporada de Cam alert: Captura exitosa se estrena este miércoles 19 de abril, por el canal de paga A&E.