Ha*Ash celebra cumpleaños de Ashley en el palenque de León

León Gto.- Tras más de 2 años de no presentarse en la Feria de León, el dueto de las hermanas Hanna y Ashley, mejor conocidas como Ha*Ash, ofrecieron una velada llena de melancolía y de regalos de cumpleaños para una de las integrantes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de HaAsh (@haashoficial)

Luego de su segunda fecha de regreso a los escenarios con la gira "100 años contigo", el dueto se presentó durante la noche del jueves en el Palenque de León, justo en el cumpleaños número 35 de Ashley Grace.

Poco después de las 11 de la noche, las hermanas salieron al escenario luego de que repentinamente apagaran las luces, lo que provocó un gran grito por parte de sus fans, acompañada de varios músicos las cantantes y compositoras interpretaron "Estés en donde estés".

"De dónde sacas eso" y "Amor a medias" hicieron que el público se levantará de sus asientos y comenzarán a bailar ya cantar esos éxitos que sonaron hace algunos años atrás.

Ya que ese día era el cumpleaños de Ashley, fue consentida por todos sus fans al regalarle flores, presentes y hasta un pastel, mientras ella y su hermana se encontraban cantando "Ojalá" y "Se que te vas".

Cada una de ellas se acercaban a las orillas del redondel, para tomarse fotos con sus seguidores y recibir las muestras de cariño qué cada fanático expresaba hacia el dueto.

"Dos copas de más" fue interpretada luego de una anécdota contada por las hermanas, dónde o de una manera muy cómica mencionaban que era muy peligroso llevar el celular en una noche de copas, ya que solemos llamarle a "ex".

Por algunos minutos el Palenque se oscureció, mientras que en el centro del escenario las hermanas se colocaron un velo en color negro, para representar ese momento en el que una mujer se casa, mientras escuchaban las primeras notas del tema "Esto no va a suceder", mismo que fue dedicado a todos esos hombres qué son un caso perdido.

Conforme avanzaba la noche está se convertía cada vez más en una velada melancólica, dónde las hermanas acompañadas de un piano, cantaron con mucho sentimiento la canción "¿Qué hago yo?", misma que se escuchó por todo el recinto.

"No pasa nada", "Te dejo en libertad", "Ex de verdad" y "100 años", llenaron de ambiente el lugar, dónde sus fans no dudaron en capturar ese momento en su celular.

"Lo aprendí de ti", "No te quiero nada" y "Perdón, perdón", anunciaban el término del concierto; la última canción fue la tan esperada "30 de febrero", misma que hizo a todos cantar y bailar con un gran entusiasmo.

Sin duda uno de los momentos más emocionantes de la noche, fue el momento en el que se cantaron las mañanitas a Ashley, todo parecía muy agradable, hasta que su hermana Hanna tomó el pastel con las velas recién apagadas y lo estrelló en la cabeza de su propia hermana, ante los ojos de los miles de fanáticos que asistieron al concierto.