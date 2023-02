Alejandro Fernández simplemente el rey del palenque; en León se siente como en su casa [FOTOS]

León, Gto. (OEM, Informex).- Por más de dos décadas Alejandro Fernández, es la estrella del palenque de León, el favorito de las damas y de las taquillas. Sus dos presentaciones son las más esperadas de la feria ya que es una tradición, esta edición se le unió por primera vez su primogénito Alex Fernández, abriendo así la tercera generación de “Los Fernández”, en la Feria de León.

AFORTUNADOS

Para disfrutar de un concierto de Alejandro Fernández, se necesita de mucha suerte, dinero y garganta. Sus entradas son las primeras que se agotan, sin importar que sean las más costosas.

Los minutos más largos para el público, son en la espera para quienes cada año asisten de ley, saben que Alejandro no comienza antes de la media noche, así que hay tiempo para brindar, arreglarse el maquillaje y peinado, checar las redes sociales, anunciar que son de los afortunados de estar en el show de Alejandro.

Cuando el staff comienza a colocar la característica alfombra AF, el reloj comienza avanzar, los instrumentos se empiezan a instalar uno a uno, en las gradas las botellas se van acabando, pero saben que la espera valdrá la pena.

EL JUNIOR

Por primera vez Alex, el hijo mayor del intérprete de “Como quien pierde una estrella”, lo aventó al ruedo, con la esperanza que corriera con la misma suerte que él en esta plaza.

La historia cambió a las 11:57 pm, se dio paso a la tercera generación de los Fernández, demostrando que el talento se hereda, enfundado en un traje de charro color café Alex Fernández cantó, por cerca de media hora a un público incrédulo que lo único que querían era ver a su padre en el escenario.

El joven sacó la casta con temas como “A través del vaso” y “El privilegio de amar”, logró ganarse al público de su padre.

“Vamos empezando la gira después de vacaciones qué mejor que empezar aquí en León, donde para mí personalmente es el mejor palenque de todos en cuestión de tamaño, para mí es una arena. Les quiero decir que es la primera vez que me presento en León así que oficialmente ustedes son mis padrinos”.

SIN TANTITA PENA

Tras bambalinas Alejandro Fernández, se preparaba para salir, acompañado de su manager, se detiene para persignarse, pide su sombrero para caminar al pasillo que lo trasladó al redondel.

Ya lo esperaba su saxofonista Juan con un intro musical, vestido de charro con su ceñido traje en color negro, moño gris y pañuelo dorado, sombrero con incrustaciones de oro, entonó “Sin tantita pena”, “Es la mujer” y “Estos celos”, junto con a su orquesta y mariachi.

El griterío de las damas, se escuchó desde que lo vieron ingresar al redondel, “El potrillo”, les agradeció quitándose el sombrero.

¡Buenas noches León, me siento como si estuviera en mi casa, cada que vengo a León me siento como si estuviera en familia, ya somos familia! Me siento de León Guanajuato, gracias por venir a mi primer concierto del año, siempre tengo la fortuna de coincidir que aquí sea mi primer concierto y aunque haya otros lugares, siempre prefiero León y muchas gracias por apoyar a mi hijo, por recibirlo por apoyarlo, les aseguro que si yo viera que no tiene talento , no lo pondría aquí con ustedes, gracias por sus aplausos, gracias por venir”.

LOS ACOMPAÑAN SUS AMIGOS

Alejandro armó la fiesta en el escenario y en la segunda fila con sus invitados especiales como el Gallo Elizalde, Fernanda de Pandora, el influencer regiomontano Roberto Martínez, Juan Carlos Valladares esposo de Ximena Navarrete, su nuera Alexia Hernández y el director de la Feria Alonso Limón, estuvieron presentes en el show.

En el escenario lo acompañaron un acordeón y una tuba, Fernández cambió su sombrero de charro por una texana, dejando claro que al norteño también le hace y muy bien.

“Unas nalgadas”, “Más no puedo” y “Mátalas”, hicieron que se prendiera el cerro.

SE ENTREGA A SU PÚBLICO

El romanticismo llegó con “No la beses”, en versión mariachi, hizo suspirar a los más de 6 mil asistentes que lo acompañaron en su primera fecha, siguió en el mismo mood, pero ahora sentado al centro del redondel con “Qué voy hacer”, “Qué lástima” y “Tú amor me hace tanto bien”, que fueron coreadas desde la primera fila hasta la última grada.

PADRE E HIJO

Como lo hizo su padre don Vicente Fernández hace 30 años, Alejandro lo hizo con su hijo, lo invitó al escenario para cantar juntos “Mujeres divinas” y “Perdón”, fueron interpretadas por las dos generaciones. Para finalizar Alex le pidió a su papá que se sentara para cantarle “El tiempo no perdona”, donde ambos llegaron a las lágrimas.

PARA SU ESTRELLA EN EL CIELO

La emotiva velada siguió con: “No”, “Duele”, “Sé que te duele”, “Te voy a perder”, “Te olvidé” , hicieron explotar en júbilo a los asistentes.

En el tema: “Como quien pierde una estrella”, pidió al público que lo acompañará con los coros, su hijo ahora como fan se colocó junto a su esposa en la primera fila y demostró ser el más fan de su padre.

HOMENAJE A CHENTE

Eran las 2:00 am y dijo que lo mejor para recordar a su padre, era con su música, Alejandro eligió las canciones más representativas de su padre para recordarle en el palenque que lo vio por más de 4 décadas cantar: “Te mire”, “Por tu maldito amor”, “Mujeres divinas”, “Me voy a quitar de en medio” y “Para siempre”, retumbaron con bastante sentimiento.

EL REY

Ya eran las 2:40 am y “El potrillo”, seguía honrando a su padre como él, mismo lo dijo cantando sus canciones para cerrar este momento tan especial complació con “Hermoso cariño”, “Volver, volver”,” Acá entre nos”, “De qué manera te olvido”, y cerró cantándole “El rey”, expresó que así será siempre “su rey”, y abandonó el escenario con un “Gracias León” a las 2:48 am.

A DETALLE

· Primera vez que se presenta su hijo en el palenque de León.

· Se hospedó en el hotel Hotsson.

· Regaló en la primera canción su moño a una pequeña de nombre Ximena que se encontraba en la segunda fila.

· Estrenó el tema “Inexperto”.

LA FRASE

León es como mi casa