Esta es la historia de la quinceañera que cumplió sueño con Pancho Barraza

León, Gto. (OEM, Informex).- El domingo las fotos y videos de una quinceañera bailando con Pancho Barraza en el palenque de León, le dieron la vuelta a las redes sociales.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana (OEM), la leonesa comparte, como sin tenerlo planeado su regaló de XV años fue conocer, bailar y cantar con su ídolo Pancho Barraza.

DE LA KILLIAN

Su nombre completo es Abril Denisse Meza González, está por cumplir sus 15 años en el mes de abril, en honor a su mes de nacimiento, sus padres eligieron su nombre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Sol de León (@elsoldeleon)

La joven es vecina de la colonia Killian a unas cuadras de la Feria, a unos pasos de la central camionera es hija de Rosa Isela González y Daniel Meza.

TRABAJA EN LA FERIA

A pesar de su corta edad, la jovencita ya trabaja para apoyar a su familia. Y para sorpresas de muchos lo hace precisamente, en la Feria Estatal de León, en el Domo de vendedora en el último nivel.

“Atiendo a la gente que va al último piso, hago maruchan, palomitas, me gusta trabajar en la feria”, indicó.

NO TENDRÁ FIESTA

Abril comentó que no tendrá la tradicional fiesta que se realiza a las quinceañeras, por cuestiones personales y económicas. Su celebración será ir a comer con su mamá y su novio simplemente.

“No habrá fiesta, mi tía me dijo checa este vestido a ver si te gusta, me emocioné mucho por un momento pensé que iban a comenzar a planear mi fiesta, pero no”.

CUMPLE SU SUEÑO

Explicó que ella no tenía planeado ir al palenque fue una sorpresa que le prepararon sus tíos y su novio.

“Este domingo solo me dijeron ¿No quieres ir al palenque? Vamos a ir a Pancho Barraza, acompáñanos para que no te quedes sola en tu casa y les dije sí vamos”.

Antes de llegar al palenque su mamá le dijo mídete ese vestido, sí te gusta y te queda, hacemos la fiesta.

Gossip Pancho Barraza le canta a quinceañera en el palenque de la Feria de León

Con el vestido ya puesto caminaron hacía el palenque, en su casa todos saben que es fan de Pancho Barraza desde pequeña, gusto musical heredado de sus padres seguidores del mazatleco desde que estaba en la Banda Recoditos.

“Mi tío me dijo Abril vamos arrimarnos para abajo y lo intentamos, al principio no nos dejaron bajar porque la verdad no lo habían planeado todo salió de repente”.

Minutos después cuando la vieron vestida de quinceañera la gente la dejaba pasar y hasta lugar en las primeras filas le dieron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Sol de León (@elsoldeleon)

Y confesó que fue gracias a un guardia del palenque fue que se dio el momento.

“Me dijo tú te sientas aquí, no te mueves para nada, le haces una señal con las flores ¡y sí se acercó Pancho y me cantó! no recuerdo cual canción era porque estaba súper emocionada”.

Esta era la primera vez que lo veía en vivo, cuando pudo entregarle las flores lloró de la emoción: “Muchas gracias por sacarme a bailar y cumplir mi sueño, es lo único que puedo decir”.

EL DATO