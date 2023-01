Pancho Barraza vuelve a enamorar a su público en la Feria de León 2023

Para cerrar el fin de semana con broche de oro, este domingo se presentó uno de los cantantes más queridos en la Feria de León, Pancho Barraza, quien enamoró a su público fiel y demostró por qué es llamado “El poeta del amor”.

La noche se la llevó una quinceañera, quien decidió asistir con un amplió vestido rosa, que usaría para celebrar su cumpleaños, sin embargo decidió cambiar su fiesta por asistir al concierto de su artista favorito en el Palenque de León.

Abril González cumplirá años el 19 de abril, sin embargo su sueño fue asistir a un concierto de Pancho Barraza, quien es su ídolo desde muy pequeña, esto gracias a la influencia de su padre y su familia.

Ella se acercó al frente del escenario con la esperanza de ser vista, y su cometido se cumplió, ya que “el poeta del amor”, al observar que portaba su vestido de XV años, fue hacia ella y recibió un enorme ramo de rosas, se tomó fotografías, de dio un abrazo, le cantó al oído y beso su mano, algo que la joven emocionada no podía creer.

“Fue bien lindo, no me lo puedo creer, fue un sueño hecho realidad, es mi primer Palenque y me acompañó mi novio, mi mamá y un tío”, comentó la joven.

“No me van a hacer fiesta, porque este fue mi sueño. Solo le quiero decir que lo quiero mucho, lo amo desde muy pequeña que mi papá lo escuchaba y me encanta la canción: de frente al mar”, comentó emocionada luego de ser cuestionada sobre su fiesta.

En el concierto los temas “Música romántica”, “Mis canciones de amor”, “Mi enemigo el amor”, “Ignoraste mis lágrimas” y “Me tocó perder”, fueron canciones coreadas de principio a fin.

El cantante Sinaloense Francisco Javier Barraza, mejor conocido como Pancho Barraza, fue acompañado por al menos 20 músicos y 12 bailarines, los cuales brindaron un espectáculo especial para todos los asistentes.

Los éxitos musicales continuaron con temas como: “No le hago falta”, “Una noche cualquiera”, “Cuenta conmigo”, “El vagabundo que te ama” y “Te espere”, entre otros.

Al momento que se escucharon los primeros acordes de la canción “Y por amor”, las luces de los celulares se encendieron e iluminaron el redondel, para posteriormente escucharse en una sola voz cada parte de la canción, algo que emocionó a Pancho Barraza, quien dejó en su mayoría que su público cantara a todo pulmón.

Fue entere canciones que el artista se colocó un sombrero de mariachi en color negro con detalles en color dorado y se acercaba a saludar a su público y tomarse selfies con sus fans.

Una vez que la canción llegó a su fin, el cantante, los músicos y los bailarines, realizaron una reverencia al público, en señal de reconocimiento.

Barraza enamoró cada vez más a su público, al pasar a algunas afortunadas al escenario para cantar con él, sin duda una velada de éxito que no podrán olvidar.