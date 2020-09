Fatiniza estrena nuevo sencillo “Hoy” con un mensaje esperanzador en tiempos de pandemia

Fatiniza es una cantante colombiana que radica en República dominicana, y es que se dice amante de la playa, la cantautora cuenta con más de diez años de trayectoria musical y en este escenario pandémico por la Covid-19 en todo el mundo, creó la pista “Hoy”, una pieza a la que añade su voz y el sentir de sus letras, un mensaje de esperanza.

La colombiana quiere que el mensaje de “Hoy” se propague a todo el mundo con su ritmo caribeño y sobre todo el sentir de su letra “Hoy es un mensaje vestido con ritmo caribeños, una canción, una colaboración hecha con República Cangrejo, un grupo de Colombia, que encajó perfectamente con la creación de esta canción, hoy es un himno de esperanza sabes, es una canción que la gente escucha en momentos de tristeza y les sube el ánimo” dijo Fatiniza para El Sol de León.

Fanitiza compartió entrevista vía zoom con la OEM para dar a conocer su melodía y nos contó “yo la verdad me siento muy satisfecha porque creo que estoy aportando un grano de arena para asumir lo positivo con un mensaje y qué mejor manera que la música para proyectar un mensaje, siento que he crecido en mi parte humana y en mi parte musical también, siento que he cruzado fronteras”.

Fatiniza es su nombre y tiene más de diez años de carrera musical, trayectoria que comenzó en Colombia y en Dubai, dijo que su pasión por la música la tenía de hobby hasta que se le dio la oportunidad de viajar con una banda colombiana y hace diez años sacó su primer álbum.

“Siento que he llegado a muchas personas con el mensaje y que más que cantidad tengo calidad de personas que me están escuchando, yo creo que ya rompimos fronteras y empezamos en Colombia en diferentes ciudades, en Costa Rica, en México, en Estados Unidos y el recibimiento ha sido muy caluroso y muy positivo” dijo Fatiniza para la OEM.

Fue en Dubai la ciudad de los emiratos Árabes Unidos en donde Fatiniza se da a conocer en los grandes escenarios, nos compartió que sintió un límite en la cultura y la religión de aquel país y prefirió sus raíces latinas.

Fatiniza actualmente está radicada en la bella República Dominicana donde llegó para consolidar su carrera en Latinoamérica y en estos tiempos difíciles de confinamiento por la pandemia estrena su más reciente sencillo “Hoy”, es un tema que nos llena de esperanza y que invita a tener fortaleza para superar los retos que se presentan en la vida.

“Hoy”, es una canción especial porque explora un sin número de elementos rítmicos tomados de géneros Latinoamericanos como la música tropical del caribe, el vallenato y lo urbano de Colombia; y el pop latino en general, este sencillo es un adelanto de su nuevo álbum Historias.