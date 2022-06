Fallecen actores en rodaje de Netflix; colegas exigen justicia

Los actores y creadores escénicos Raymundo Garduño Cruz y Juan Francisco González fallecieron en un accidente automovilístico, en medio de las grabaciones de "American Jesus".

Los hechos sucedieron al mediodía el pasado jueves, en Baja California Sur.

De acuerdo con las primeras versiones, una camioneta color blanco transportaba personal de filmación de la producción de Netflix, al transitar por la carretera peninsular, a la altura de Santa Rosalía-Laredo; ésta perdió el control y volcó, dejando a dos muertos y seis lesionados, a quienes, en el momento, llevaron al hospital para su inmediata atención.

Ante la noticia, uno de sus colegas señaló, a través de redes sociales, a la empresa productora de ponerlos en riesgo, comentó que su logística durante traslados largos de ciudad a ciudad es pésima, utilizan vehículos en malas condiciones, con neumáticos gastados, frenos ruidosos, volantes flojos y con cinturones de seguridad que no funcionan.

“Este es un llamado a las autoridades para que investiguen la muerte de dos talentos bajacalifornianos, Paco Mufote y Ray Garduño (como eran conocidos coloquialmente), su muerte es una tragedia no sólo por el robo de este talento, sino que principalmente porque estas muertes tienen culpables.

Los actores no han dejado de quejarse del mal trato que están recibiendo específicamente en el tema del transporte, paneles viejos con llantas pinchadas, conductores cansados y sobreexplotados.

“Los actores se transportaban como ganado para ahorrarse unos pesos. Esta producción debería cerrarse de inmediato: su productora Stacy Perskie y el director Everardo Gout deberían ser procesados formalmente”, escribió el novelista en Facebook.

Las locaciones utilizadas para este rodaje son Santa Rosalía, Loreto y San Ignacio.

Triste noticia ✝️ Los actores mexicanos 🇲🇽 Raymundo GARDUÑO CRUZ y Juan Francisco GONZALEZ AGUILAR, fallecieron durante el rodaje de la serie THE CHOSEN ONE para Netflix 📺, en una carretera del desierto de Baja California. 6 miembros de la produccion, resultaron heridos.

En su denuncia en redes, Zazueta también destacó que Redrum, Empresa de Servicios de Producción Audiovisual en México tiene culpa y destacó que Netflix optó por trabajar fuera del sindicato de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

“Hoy la producción no ha dado a conocer ningún informe, pero se sabe que Netflix ya envió a sus aseguradoras y licenciadas a Baja California Sur para ver cómo se cubrirán y buscar un chivo expiatorio de menor grado.

“Por su parte, la guerra interna comienza a buscar quién y cuánto va a pagar para encubrir esta desgracia, como si la vida humana pudiera encubrirse tan fácilmente”, compartió.

La Secretaría de Cultura de Baja California lamentó el deceso, al igual que la cuenta oficial de Twitter del estado, que subió dos esquelas con los nombres de los finados.

“La Secretaría de Cultura de Baja California lamenta profundamente el fallecimiento del reconocido creador escénico, actor y promotor de la compañía Inmigrantes Teatro y organizador de la Semana de Teatro para Niños del ICBC Raymundo Garduño Cruz.

“La comunidad artística y bajacaliforniana pierde a un importante gestor cultural y gran entusiasta del arte escénico. A familiares y amigos les deseamos fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida”, expresaron por medio de un comunicado.