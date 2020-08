Evanescence lanzó “Use My Voice” con otras voces femeninas del rock

La banda estadounidense de rock Evanescence dio a conocer que lanzó una nueva pista llamada “Use My Voice” y es que reclutó a algunas de las mejores mujeres rockeras para la grabación, el nuevo “single” de la banda.

“Use My Voice” es una melodía escrita para celebrar el poder de hablar con el fin de promover un mundo más justo, en esta canción une la vocea de Amy Lee con las de Taylor Momsen de The Pretty Reckless, Lzzy Hale de Halestorm, la violinista Lindsey Stirling Deena Jakoub de la banda de rock Veridia (amiga desde hace mucho tiempo de Amy y coautora de la canción);Sharon den Adel de Within Temptation (banda de rock europea), Carrie y Lori Lee, hermanas de Amy

Amy McLawhorn, esposa del guitarrista de Evanescence, Troy McLawhorn.

La canción es parte de la campaña HeadCount, con la que se impulsa a los estadounidenses a informarse sobre las alternativas para ejercer su voto en esta época de pandemia, para ello se creó la página UseMyVoice.org.

"Use My Voice" llega después de "Wasted on You" y ``The Game is Over", sencillos que preceden el lanzamiento de The Bitter Truth, primer disco de la banda con material inédito en una década.

