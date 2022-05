Eugenio Derbez narrará en cine otra historia aspiracional

Eugenio Derbez es un espíritu inquieto, ni el éxito obtenido por CODA, ganadora del Oscar a Mejor Película, ni el SAG Award otorgado por el Sindicato de Actores de Estados Unidos por el mismo filme lo hacen parar el ritmo de trabajo. Actualmente su atención está fija en la filmación de la cinta Radical inspirada en hechos reales.

“Es la historia de una niña que fue primer lugar nacional en un examen que se hizo en el 2012 y venía de una escuela donde no se tenían recursos, no había nada, era de las escuelas peor calificadas y, de repente, ella sale siendo la mejor.

“Resulta que eso fue por el método del maestro y varios de sus compañeros también tenían calificaciones altísimas. De ahí se escribe un artículo sobre esta nueva técnica que descubrió el maestro para enseñarles a los niños y de eso trata la película”, contó Derbez en entrevista con El Sol de México.

Paloma Noyola Bueno es el nombre de la ahora joven, que hace una década exactamente, con 12 años de edad, logró posicionarse en el primer lugar nacional de matemáticas y el tercero en español, en la prueba Enlace.

Las técnicas de enseñanza de su profesor Sergio Juárez, fueron parte fundamental en los resultados obtenidos.

Él se inspiró en la metodología del hindú Sugata Mitra, profesor que facilitó a sus estudiantes en la India el acceso a internet para mejorar sus conocimientos.

En ese año, la escuela primaria José López Urbina ubicada en Matamoros, Tamaulipas, donde estudiaba Noyola sufría diferentes carencias, incluso según reportaron medios locales no se entregaban desayunos a los alumnos de parte del DIF.

Derbez no dio detalles del cast, ni del proyecto en general, pero espera que esta historia sirva como inspiración para el público.

EL MISMO CAMINO

El haber asistido a la ceremonia del Oscar y vivir la experiencia de ser ganador junto al equipo del filme dirigido por Sian Heder, no influye para que Derbez transite un camino distinto al ya planeado.

“Me han dicho muchos agentes que debo que ser mucho más selectivo y casi todos los que ganan un premio así, sobre todo los actores, los siguientes años no trabajan, curiosamente.

“Es raro, les llueve tanto trabajo que empiezan a seleccionarlo, y de repente se avientan tres años sin hacer nada por esperar un mega proyecto que, a veces, nunca llega. Yo no quise irme por ese lado, ya teníamos varias cosas programadas, seguimos con nuestros proyectos, acabo de terminar de filmar una película y estoy en proceso de otra”, dijo.

NO MÁS CONFRONTACIONES POR EL TREN MAYA

Derbez también es un hombre de polémicas y la más reciente la protagonizó junto con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador por dar su apoyo a la campaña #SélvamedelTren, que tiene como fin la preservación del ecosistema donde se tiene contemplada la construcción del Tren Maya.

Después del respaldo que le dio a los ambientalistas, Derbez aseguró que ya no buscará más confrontaciones.

“Ya no quiero meterme mucho porque se ha generado demasiada polémica y no quiero eso, yo lo que quería era alzar la voz por los ambientalistas que nos contactaron y decir: ‘ojo, aquí está pasando algo’, pero se ha convertido en una lucha un poco personal”, dijo.

Sin embargo, continuará, desde su trinchera, apoyando campañas del cuidado de la flora y la fauna de diferentes partes de México y el mundo.

“Mientras no sea tan confrontativo porque esa no es la idea, siempre lo he dicho, yo quería resaltar dónde había un problema y lo tomaron personal, pero sólo estoy tratando de señalar las cosas y voy a seguir señalando, pero sin seguirnos confrontando porque no tiene caso”, aseguró.

DEL VETO, NI HABLAR

Otra historia controvertida en la que se ha visto involucrado en las últimas semanas es la del veto que le aplicó Televisa, a pesar de que él es uno de los principales rostros que impulsan la plataforma ViX que engloba el contenido de TelevisaUnivision.

“Me gustaría poder hablar, pero si lo hago incendio muchas cosas, pero esto es una cuestión más local (el veto), no tiene nada que ver con ViX”, informó.

El actor actualmente promociona la cuarta temporada de LOL: Last One Laughing México en la que ahora sumó a su hijo José Eduardo como co-conductor.

Serán cinco parejas las que se enfrenten a diferentes retos, la única condición para mantenerse dentro de la competencia será no reírse.

El 6 de mayo se liberarán los tres primeros episodios del proyecto, mientras que el 13, los restantes.