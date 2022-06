Estrenan Reputación dudosa, comedia negra de fantasmas

La muerte repentina de un hombre rico y mujeriego que deja un legado poco agradable, es la premisa de Reputación dudosa, una comedia negra protagonizada por Marcus Ornellas, quien asume el desafío de dar vida a un personaje fantasmal, que intenta resolver su aparente asesinato.

“Fue un reto actoral porque yo sí podía reaccionar, pero mis compañeras se sacaban de onda al principio. Es raro escuchar a alguien y quedarte inerte, pero fue interesante hacer esa convención”, comentó Marcus en conferencia de prensa.

Te puede gustar: Rosa María Bianchi rompe esquemas del melodrama en TV

Su personaje se llama Luis Arturo López Alcalá, un hombre que hizo su fortuna por su trabajo en la industria farmacéutica, pero tras su partida su alma se queda varada en la tierra, y pronto descubrirá lo que realmente pensaban de él sus seres queridos.

Una de las parejas del protagonista es interpretada por Marcela Guirado, quien calificó como un gran acierto haber abordado esta historia como una comedia negra, pues lo considera un tono que no se ha manejado mucho en la televisión mexicana.

“Podemos ver cómo todos nos manejamos con máscaras por la vida. Esa persona que dices ser en público, y quiénes somos realmente en privado, lo que pensamos de la persona con la que dormimos todos los días”.

Otro de los grandes nombres del elenco es el de Verónica Langer, quien da vida a la madre de Luis Arturo, una mujer fría que expresa su amor hacia su hijo de una manera poco convencional.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Para la intérprete fue un gozo ponerse en los zapatos de una mujer con este perfil, pues le permite explorar otras aristas. “Agradezco esta posibilidad de hacer un personaje duro, como actriz no me gusta que me encasillen, no quiero ser siempre la madre abnegada, a veces hago comedia o drama, y este es un personaje muy fuerte”.

Reputación dudosa cuenta también con las actuaciones de Claudia Álvarez, Sara Corrales, Gretell Valdez y Luz Ramos; es dirigida por Álvaro Curiel. Los ocho capítulos se estrenan este jueves 30 en Claro Video.