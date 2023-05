Es guajiro por siempre: Eliades Ochoa presenta nuevo álbum

El título de este disco es una declaración de principios: “Mis sentimientos, aun con los años que tengo, son los de aquel guajirito que se crió en el campo, me iba con mi padre a ayudarlo abriendo surcos, sembrando maíz, o malanga. Fui, soy y seguiré siendo un guajiro”, dice el músico cubano en la presentación de su álbum desde España.

El cantante, guitarrista y compositor del Buena Vista Social Club presenta Guajiro, del que adelanta el sencillo, Se soltó un león, un tema con nuevos arreglos e improvisaciones que ya había grabado en el disco del mismo título en 1995.

Muy joven, cuenta Eliades Ochoa, un músico autodidacta originario de Santiago de Cuba, a su paso rumbo a los barrios “donde las mujeres se ganaban la vida de otra forma”, en los que él tocaba la guitarra, cruzaba por la esquina de San Félix y San Pedro, donde se reunían viejos trovadores y amantes de la música a improvisar, jugar dominó, tomar aguardiente y comer pescaditos fritos.

“Aquellos viejitos me permitían que me sentara en la banqueta a cantar temas de ellos, que conocía por medio de mi padre, yo tenía 10, 12 años; como músico profesional empecé en 1963, en un programa campesino y seguía yendo a la Casa de la trova para encontrarme con los verdaderos maestros y sentirme como un alumno aventajado; los maestros son aquellos que nos dejaron eso que hoy tratamos de hacer con mucho cariño y amor”.

El músico se dio tiempo para recordar al recientemente fallecido productor y musicólogo Eduardo Llerenas, quien con su sello Discos CoraSon, “fue desarrollando y echando pa’lante la música tradicional cubana”. Llerenas y su esposa, Mary Farquharson, trajeron a México el Buena Vista Social Club, que produjeron Ry Cooder y Nick Gold en Cuba en 1997, y produjeron otras grabaciones de artistas de la isla a finales de los noventa y principios de este siglo.

Ochoa, quien incluyó en este álbum su versión de Los ejes de mi carreta, de Atahualpa Yupanqui, relata durante un encuentro virtual con medios internacionales que el campo le trae recuerdos a los que “sencillamente les pongo música, son de hace muchos años, pero están frescos en mí”, y trata de llevar esos sonidos a un plano contemporáneo.

“Creo que si hay algo que me ha impulsado a que este disco no se parezca a los primeros, es la influencia de la juventud que estoy viendo en mis conciertos, bailando y pidiéndome los temas de mi repertorio, me dan deseos de seguir porque lo merece el público, todos, no sólo juventud, hace unos días hicimos un concierto en Londres, el teatro estaba lleno, eran más de dos mil personas de pie aplaudiendo, eso me da fuerza para seguir haciendo música en cualquier parte del mundo y se lo agradezco al público”.

LOS INVITADOS DEL GUAJIRO

Sobre la presencia del músico panameño Rubén Blades en este disco, apunta: “Me da muchísima alegría, respeto y admiro mucho a Rubén, nos conocemos de hace décadas y él siempre también me ha hablado de la música que yo hago, le gusta, lo que pude ver cuando le dijeron que si quería participar y no lo pensó un segundo”. Juntos grabaron el tema Pajarito voló.

Y aunque reconoció que no conoce personalmente a Joan As Police Woman, dijo que valora el trabajo de la cantautora estadounidense, “el trato fue a través de la discográfica, la admiro y la respeto y sé que hace un trabajo maravilloso”, apunta; con ella grabó Creo en la naturaleza.

“Charlie es el hombre de oeste, ya nos conocíamos y habíamos trabajado juntos en un disco hace muchos años, lo admiro muchísimo, él me respeta y le gusta lo que yo hago, este tema (West) tiene que ver con mi niñez y las películas de pistoleros que veía en el teatro, en ese tema viene a mi mente la forma en que sentía aquella música, es de un swing americano fuerte”, explica y agrega que sus características botas y el sombrero, los usa por esa misma influencia. Por algo es conocido como el Johnny Cash de Cuba.

“Creo que debo agradecerle mucho a la naturaleza, haber nacido en el campo y oír a mi padre y algunos que iban a ayudarle haciendo música. Yo sería capaz hacer cualquier tipo de música, con los años que tengo pasando la mano a la guitarra no tendría muchos secretos, pero esta música viene de mi sentimiento campesino, yo oigo las canciones de este disco y la verdad no me queda nada por decir, empecé a oír música en el campo con el tres cubano, la conga en un taburete y la clave con dos cucharas, hay mucha influencia en este disco de lo que arrastra Eliades Ochoa desde su niñez”, concluye quien recientemente grabó en España con C Tangana Muriendo de envidia.