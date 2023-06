Es chofer de taxi y cantante a la vez: la vida de Lupita Infante

A Lupita Infante la podrás ver en alfombras rojas, grandes escenarios de México y Estados Unidos, firmando autógrafos y, si corres con suerte, hasta puede transportarte de un lugar a otro.

Para la cantante, todo trabajo es digno, es por ello que no teme aceptar que, para generar más ingresos, en ocasiones ha sido chofer de taxi por aplicación en California, trabajo que también disfruta sobre todo porque puede conocer nuevas historias de personas con quienes comparte solo unos momentos.

Puede interesarte: Honra a Pedro Infante a través del teatro

“No me incomoda decirlo porque no crecí con todas las comodidades, mi mamá (Marisol Esparza) siempre me ha enseñado que hay que trabajar duro para conseguir lo que uno quiere. Al principio le decía que me daba vergüenza (hacer este tipo de trabajo), pero ella me contestaba que vergüenza que me vieran robando”, afirmó la cantante en una visita que hizo a la redacción de El Sol de México.

Infante tiene tres pilares en su vida que la fortalecen día con día. El primero, su abuelo Pedro Infante, de quien ha tomado inspiración para componer temas para sus distintos materiales discográficos; el segundo su padre Pedro Infante Jr., a quien le aprendió el dominio del escenario y le transmitió la pasión por la música. La tercera, su madre Marisol, quien le dejó la lección más grande de su vida: luchar por sus sueños, sin importar qué obstáculo se le presente.

“Mi mamá es de Zacatecas, se fue a los Estados Unidos a los 16 años y desde ese entonces comenzó a trabajar. Toda su vida ha estado luchando y echándole ganas, se compró su casa y ha hecho bastantes cosas, ella es mi modelo a seguir”, contó.

Lupita nació en California. Ahí estudió Etnomusicología, tras la sugerencia de su madre. En sus tiempos libres se desenvuelve como maestra de música, chofer de aplicación y compositora.

La hija de Pedro Infante Torrentera interpreta el tema Ya ni me acuerdo / NOTIMEX

En 2017 incursionó en el programa La Voz…México. Aunque no ganó la competencia, sí conoció a su actual equipo de trabajo, quien a su vez trabajan con Laura Pausini, una de las coaches de ese momento.

Para 2019, Lupita lanzó su álbum debut La Serenata, mismo que fue nominado un año después en los Latin Grammy, junto con su canción “Dejaré”

Luego de su disco Alegría y Esperanza (2020), la cantante publicó Amor como en las películas de antes, ya disponible en plataformas digitales.

BUSCA HACER UN TRABAJO FEMENINO EN EQUIPO

De este disco se extraen los temas “Hazme tuya” y “Besarte así”, inspiradas en sus experiencias personales. Con este disco, Lupita busca promover el género ranchero en las nuevas generaciones, así como hacer un homenaje a la música de su abuelo.

“Como mujer siento que puedo contar una historia muy personal de cosas que pasan que tal vez no se escuchan tanto en la música mexicana porque las mujeres todavía no tienen ese enfoque, han sido y seguirán siendo más los hombres que dominan el género, entonces contar esas historias a través del ojo de una mujer y de cierta manera hacerle un homenaje al pasado, esto lo veo como un deber mío por mi apellido, también es traer esta música tradicional, pero con una nueva cara, nuevas ideas e historias al presente y al futuro“, dijo.

Consciente de la falta de apoyos al talento femenino, su objetivo es ofrecer oportunidades para que se puedan desarrollar en distintas áreas, desde la colaboración vocal, la composición o hasta en el área de producción.

“Entre más estoy en esta carrera me encuentro con muchas mujeres en situaciones similares, pero lo curioso es que no estamos muy unidas. He visto que sí funciona mucho cuando hacemos proyectos juntas.

“Fui parte de un campamento de mujeres compositoras para apoyarnos y escuchar nuestras historias, por eso es necesario tener este respaldo y apoyo entre nosotras para seguir adelante y saber que no estamos solas, hay muchas que estamos luchando por el mismo espacio en la música mexicana”, sostuvo.

Lupita espera presentarse próximamente en recintos de la Ciudad de México y otros estados de la República. Reveló que, en cada uno de los shows que ofrece en Estados Unidos, se reencuentra mucho con su abuelo y el legado artístico que dejó.

“A mis conciertos han llegado personas como de 90 años y me comparten lo que para ellos significa Pedro Infante, incluso algunas experiencias que vivieron con mi abuelo.

La participante de La voz México dice que el apellido no le ha abierto puertas

“Son momentos en los que te das cuenta de la magnitud del icono que es mi abuelo, más en mi caso porque he crecido en el extranjero y vivo enuna época distinta”, aseguró.

ALEJADA DE LA FAMILIA

Lupita Infante es hija de Pedro Infante Torrentera, quien fue hermano de Irma Infante y Guadalupe Infante Torrentera, tías de la californiana.

Ante el cuestionamiento sobre si solicitaron permiso de su familia para realizar la bioserie de Pedro Infante, producción de VIX+, la cantante dijo no tener comunicación con sus tías.

Sin embargo, entre sus planes estaría el crear un contenido audiovisual que recabe unifique información tanto suya como la de su abuelo y mostrar esa conexión entre ambos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Estuviera padre desde mi punto de vista hacer un documental explorando mis raíces e ir a buscar a esas personas que tuvieron cercanía con mi abuelo.

“Como un adelanto de lo que quiero hacer fue mi disco porque me fui a Sinaloa para estar en donde nació mi abuelo quise estar ahí donde nació y creció, empaparme de toda su información”, finalizó.