Es Analiz Sánchez la novedad en el Bazar Expo Comics en León

León, Gto. Analiz Sánchez, actriz de doblaje de voz, fue la novedad que se presentó durante el arranque del Bazar Expo Comics, planeado durante el fin de semana en la Gran Plaza.

Durante entrevista exclusiva con El Sol de León, la intérprete de las voces de ‘Rainbow Dash’ de My Little Pony y de ‘Tracer’ en el videojuego de acción multijugador Overwatch, dijo que los personajes que interpreta le llenan el corazón y le emociona que a la gente le gusten.

“Por eso estoy aquí en esta bonita ciudad de León, hay de todo, afortunadamente tengo la posibilidad de hacer anime, como videojuegos o doblaje de personas reales y la verdad es super bonito porque tienes un acercamiento con diferentes nichos de la gente a la que le gusta”, comentó Analiz Sánchez.

Señaló que en gustos se rompen géneros, por lo que no solo el público gamer o los fans de anime, son el único segmento del mercado, el cual se amplía con las series y el mundo del streaming donde detectan oportunidad para desarrollar su talento.

“Hay una gran ventaja en el mundo de las plataformas, para todos hay gustos pero hay gente que no le gusta ver las cosas dobladas, les gusta el lenguaje original y está bien padre porque en las plataformas digitales tú puedes verlo en la forma que tú quieras” opinó Analiz.

Aseguró que a nivel mundial, ‘México sigue siendo una punta de lanza y además un lugar importante para el doblaje de voz’.

“Creo que el impacto que hay es muy grande porque no solo es la gente a la que le gusta si no también la gente que lo necesita, la gente que no sabe leer, inglés, que no habla otros idiomas o los adultos mayores que ya se cansan leyendo subtítulos o que tienen debilidad visual o cualquier otra característica diferente en su forma de ver el mundo”, dijo.

La actriz de doblaje mencionó que gracias al doblaje de voz, ‘nos acercamos de otra manera al público para ser inclusivos y que todos vivan y disfruten esto de la misma forma’.

Analiz nació en la Ciudad de México, tiene 39 años de edad y ella descubrió su talento en la carrera de actuación.

A lo largo de sus 18 años de experiencia profesional, aseguró que han sido al menos 200 personajes a los que les ha dado voz, tanto a personajes principales, de reparto o complementarios.

“Es una especialidad muy bonita que si alguno de ustedes está interesado en dedicarse al doblaje de voz, considere que es una rama de la actuación, entonces hay que estudiar actuación, hay que ser grandes actores para hacer doblaje de voz”, dijo. Analiz Sánchez.

Por último la actriz de doblaje invitó a los lectores a seguirla en sus redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y Tik-Tok, buscando el usuario @AnAlizActriz.