Érika Zaba entra al negocio de la comida

Érika Zaba decidió invertir sus ahorros de toda la vida, los que ha conseguido como integrante del grupo pop OV7, para reactivar en alianza con el empresario Claudio Romero el restaurante Mr. Pampas, que generará empleo para 60 personas en la sucursal de Insurgentes Sur.

Tras cortar el listón inaugural, la artista y su socio veracruzano anunciaron la apertura de otro restaurante en el centro comercial Mundo E próximamente hasta sumar cinco, pero esta nueva labor no significa que Érika Zaba deje de ser parte del grupo OV7, de hecho adelantó que el tour de conciertos 2022, se se realizará: “nada más que decidamos quién será nuestro manager”.

“Ni quiero ser solista, ni saldré de OV7 y sí vamos en el tour de conciertos el próximo año; pero lo único que pretendo en mi vida, es poner los huevos en varias canastas. Sé que es difícil atender mi carrera musical y mis negocios, pero de que se puede, se puede”, respondió la rubia, quien por falta de tiempo rompió su sociedad mercantil con Mariana Ochoa en la tienda de disfraces que iniciaron juntas.

Érika dejó en claro que OV7 es su principal negocio, aun cuando llegó el Covid-19 que los ha tenido inmovilizados por año y ocho meses.

“Durante 30 años ser cantante ha sido mi principal motor en la parte laboral. Aunque de dos años para acá se me han abierto los ojos a nuevos negocios. Siempre me he diversificado. Y desde que conozco a Claudio, siempre me había dicho que explorara el mercado gastronómico y aquí estamos”, detalla.

Aclara Érika, que no quiere convertirse en solista, “simplemente soy una mujer muy luchona, muy emprendedora de toda la vida. Ser solista no está entre mis planes para nada. Y lo que me interesa es generar empleo en México, mover mi dinero; porque se dice que en México está la situación muy difícil, no hay trabajo; y yo que tengo la posibilidad de ayudar, tenemos que hacerlo, eso es lo que tiene que pasar”.

Reconoce que en casa hasta su esposo la interroga sobre cómo manejará todos sus negocios. “Además de cuidar a nuestro hijo Emiliano, ser cantante, ser empresaria, ser esposa, ser mamá; yo digo todo se puede, solo es cuestión de organizarme. Mi idea es que en este año quiero dejar arrancados los restaurantes operando. Hay mucha gente con experiencia y el año que entra dedicarme completamente al tour de OV7 2022”.

BIOSERIE, ADELANTE

La integrante de OV7 confirmó también que la bioserie de la agrupación está autorizada; y que para el tour de conciertos, “nos estamos poniendo de acuerdo en los puntos más importantes, como el tener un manager, el capitán de nuestro barco, que realmente esté enfocado en nosotros como grupo musical”.

Sobre la serie comentó: “cuando decidimos autorizar la serie optamos por hablar la verdad de nuestras tres décadas en la música. Van a ir las situaciones difíciles que vivimos, la separación con Julissa, el volvernos a conformar como OV7 y hasta nuestras relaciones amorosas dentro y fuera de la agrupación”.

“Cuando decidimos hacer la bioserie decidimos decirle la verdad al público, sino no tiene caso. La gente sabe mucho de nosotros, de lo que hemos dicho; pero hay más de lo que no saben, todo se abrirá al público”, sentencia Érika Zaba.