"El Zalo" es el nuevo tema de Gonzalo Martínez

‘’El Zalo’’ es la nueva pista del cantautor Gonzalo Martínez, composición propia que expresa una autobiografía del joven originario del estado de Sonora. Gonzalo Martínez lanza su segundo sencillo , un corrido al que refiere con énfasis sus raíces, valores, gustos y su forma de ser.

Con un toque sierreño, ‘’El Zalo’’ quiere dejar huella a las nuevas generaciones con valores mencionados en su letra, como la lealtad, nobleza, valor de la palabra, honor, familia y la bondad sin duda un estandarte en la vida del oriundo de Ciudad Obregón, Sonora.

“Es un composición mía, en resumidos dos minutos de quien soy, siento que le puse toda mi esencia a toda la canción y a pesar de que es una canción que habla sobre mi, mis letras no son la misma historia, es un canción muy original a la que le tengo mucho cariño más que nada” dijo Gonzallo Martínez para El Sol de León.

Martínez habló de su nueva letra El Zalo, una pista con la que expresa quién es él “la letra de la canción salió un día que yo estaba aburrido, y quise componer, yo no soy de cantar corridos, no que no me gusten pero no estaba acostumbrado, pero voy a tratar, empecé a componer, empecé a sacar la letra, y dije vengo del desierto mis papás también, empecé a poner mis gustos la gente con la que siempre está ahí para mi, las enseñanzas de mi papás y realmente puse toda mi esencia y salió la letra”.

Le puse “El Zalo” porque toda la vida me han dicho así” comentó Martínez en entrevista vía telefónica. El videoclip oficial de este segundo sencillo fue filmado en el estado de Sonora, tomando como locación el puerto de San Carlos y los paisajes que contrastan el desierto con el mar y el cerro de ‘’El Tetakawi’’. El corrido de ‘‘El Zalo’’ estuvo bajo la producción de Ricardo Gutierrez originario de Guadalajara, Jalisco, también productor de su primer sencillo titulado ‘’De Ti Aprendí’’.

Gonzalo Martínez comentó para la OEM que su letra tiene un sabor sonorense “es de un morro de Sonora que el plan después de ir al beisbol se va al antro con sus amigos, a San Carlos que es el puerto cerca de Hermosillo en Guaymas, junté como que todo eso en la letra y quedó el corridito”.