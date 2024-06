El padre, obra de Luis de Tavira, deja grandes enseñanzas a su elenco

A una semana de terminar su temporada, la obra “El padre” celebrará este domingo 100 representaciones; develarán la placa Daniel Gimenez Cacho, Marina de Tavira y Carmen Aristegui. La última función será el próximo domingo 23 de junio en el Teatro Fernando Soler del Centro Cultural Manolo Fábregas.

Puede interesarte: Luis de Tavira critica falta de estabilidad en el teatro en México

“Le habíamos apostado a hacer máximo 60 funciones o sea 15 semanas, sin embargo el interés del público nos ha llevado a rebasar 109 representaciones. Como han sido varios meses de funciones, el elenco ha informado que tienen compromisos contraídos de audiovisuales fuera de México por eso se termina la temporada”, declaró el productor Guillermo Wiechers.

“Estoy profundamente agradecido con esta experiencia en la que he aprendido muchísimo, en la que me ha tocado sufrir mucho y también disfrutar enormemente ese misterio extraño con la relación del espectador.

Cultura Celebran 40 aniversario del Teatro Casa de la Paz

“Mi experiencia con estas funciones ha sido muy intensa. Es un vibrante silencio. Como saben la obra trata del sufrimiento, de la vulnerabilidad que nos unifica a todos”, afirmó el primer actor Luis de Tavira.

“Lo que aborda la obra también es el sufrimiento de los hijos, que llegan a ser los cuidadores de los enfermos de la mente y caen en el colapso del cuidador con culpas y luego tienen que tomar decisiones, porque al tomarla decisión de cuidar a su progenitor, también está en la disyuntiva de darle continuidad a su propia vida”, agregó el protagonista.

Nailea Norvind, quien compartirá escenario en esta función especial, con Fernanda Castillo, la actriz que inició la temporada, expresó: “Empieza asomarse la nostalgia. Me incorporé desde la semana 16 hasta hoy. Estoy viviendo esta experiencia con esta obra como nunca, es un fenómeno teatral no siempre se da, el público me recibe con aplausos y al final siguen conmovidos con esta historia y no paran los aplausos, Yo me llevo a ‘El padre’ para toda la vida, luego de compartir escenario con el maestro Luis de Tavira”.

Otorgan la Medalla José Vasconcelos a Luis de Tavira FOTO: Cortesía

Fernanda Castillo contó acerca de la función compartida entre ambas actrices: “Estamos volviendo loco al maestro De Tavira. Yo estoy emocionada de volver a subir a este escenario para vivir la experiencia, ya que estuve en 15 semanas anteriores.

“Me llevo la oportunidad enorme de haberme subido al mismo escenario que el maestro Luis de Tavira, que me significa aprender de él, de su generosidad, de su trabajo, de su disciplina, compartir con él en escena, eso es lo que me llevo de ‘El padre’”.

En su oportunidad Erik Hayser, habló de su personaje: “Desde que me incorporé al elenco para mí es un regalo de vida. Lo abrazo desde un principio, así lo valoro y atesoro y tener la facilidad de hacer una función más es otro boleto, volver al pasado y recordar lo mejor de la puesta.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“La obra nos invita a reflexionar acerca de qué hacer y cómo poder acompañar y cuándo hay que decir ‘llego hasta aquí porque es importante que me ocupe de mi vida’.

“Quiero decir que cuando inicié este proyecto hasta hoy, siento que soy un ser humano mejor. Eso sucede con el teatro, te toca y te obliga a moverte a mejores lugares. Agradezco profundamente ser parte de esta producción. Me ha dado mucho en lo personal para tener mejores herramientas”, aseguró el actor.