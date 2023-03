El fenómeno Pedro Pascal, el más famoso de Internet

León, Gto. (OEM, Informex).- Refugiado a los 9 meses de su país natal, Chile, perder a su madre hace 23 años de una manera bastante dolorosa, es sólo un poco de la cruda realidad del actor del momento Pedro Pascal , quien se une a la lista de hispanos que han logrado dejar huella en Hollywood.

Su actual participación en “The Last Of Us”, está batiendo récords en HBO, que nadie esperaba; sus cifras se pueden mediar con “Juego de Tronos” y “La Casa del Dragón”, y eso ya son palabras mayores.

¿QUIÉN ES PEDRO PASCAL?

El actor latino cuenta con una vasta experiencia en cine y televisión, convirtiéndose en uno de los rostros más conocidos de los géneros de Sci-Fi y acción.

Nació el 2 de abril en Santiago, Chile. Hijo de una madre psicóloga y padre médico, partidarios del movimiento de oposición contra la dictadura de Augusto Pinochet.

En varias entrevistas ha comentado que desde muy pequeño deseó dedicarse a la actuación. Para cumplir su sueño se mudó con su familia a Nueva York en 1993, y fue en la Gran Manzana, donde realizó sus estudios en Tisch School of the Arts, de esa escuela han egresado otras celebridades como Ethan Hawke, Elizabeth Olsen y Anne Hathaway.

REFUGIADO

A sus 47 años Pascal está en su mejor momento, recuerda que hace 10 era un completo desconocido. Se dice fácil, pero ha sido un largo recorrido hecho por este “refugiado”, como él mismo se llama.

“Soy un refugiado, mis padres huyeron de Chile bajo Pinochet en 1976 cuando yo tenía nueve meses, y pudieron comenzar de la nada y ganarse la vida en los Estados Unidos. No elegí venir a este país, pero haberme criado aquí ha dado forma exactamente a lo que soy hoy, y no puedo imaginar sino hubiera pasado por eso dónde estaría. Mi familia fue valiente, sin ellos no estaría aquí, en este maravilloso país”, declaró el chileno en una de sus entrevistas más emotivas que ha otorgado.

Antes de alcanzar el éxito trabajó como camarero en Nueva York, narró que se mudó a Los Ángeles, después de graduarse para conseguir algún trabajo, pero no le salieron sus planes como él esperaba.

MULTIFACÉTICO

La profesionalidad de Pedro Pascal le permite adaptarse a géneros cinematográficos como thriller, intriga, aventuras, series de TV, ciencia ficción y por ello ha realizado tantas películas a lo largo de su trayectoria en el cine.

Sus primeras oportunidades las recibió en la televisión, con series como “Buffy, la cazavampiros”, “Touch by an Angel” y “NYPD Blue".

Poco a poco se fue dando a conocer con papeles secundarios como el príncipe Oberyn Martell en la serie de televisión “Game of Thrones”, Javier Peña en la serie “Narcos”, en Netflix; el Mandaloriano, en la serie “The Mandalorian”, de Disney+ y “The Last Of Us”, hoy por hoy uno de los mayores éxitos mundiales ahora mismo, Pedro interpreta al protagonista, Joel Miller.

Además de atractivo se ha coronado como uno de los hombres más sexy del mundo en diferentes revistas de renombre internacional como People.

SU ESENCIA

Sobre las curiosidades del actor, se cuenta que algunas series de HBO se filman en un resort italiano de cinco estrellas rodeado de gente guapa, así lo expresó en el programa Saturday Night Live, en el que compartió que él se negó a esos lujos pues se la hacía un trabajo demasiado fácil.

Explicó que pidió filmar en un bosque canadiense helado mientras lo perseguía un tipo cuya cabeza parece una verruga genital.

EL AMOR DE SU VIDA

Uno de los golpes más fuertes que ha recibido el actor fue la pérdida de su madre en el año 2000.

Verónica Pascal era el nombre de la madre del actor, una psicóloga infantil que se suicidó en el año 2000.

“Ella fue el amor de mi vida. Pienso en ella todos los días. No rezo, así que no puedo decir que tengo una práctica para sentirla cerca de mí, pero vivo para ella, aunque ya no esté”, declara esto, cada que le preguntan por su mamá.

En bastantes ocasiones ha compartido que perder a la persona más importante de su vida, le ayudó a descubrir que es algo que te queda para siempre y marca un antes y un después. Él, suele tener siempre presente a su madre en sus redes sociales.