El ecléctico Dr. Shenka, vocalista de Panteón Rococó, ofrece concierto solista

Estar de vacaciones no es sinónimo de descanso para Dr. Shenka. El vocalista de Panteón Rococó quiere aprovechar que su banda no está de gira para ofrecer un concierto como solista, de la mano de las decenas de colaboraciones que ha tenido con otros grupos y artistas. En sus palabras, será una celebración para rendir homenaje a los músicos con los que ha trabajado y, en muchos casos, admirado.

“Presentar un show de esa calidad yo solito sí ha sido un trabajo arduo”, reconoce en entrevista con El Sol de México Luis Román Ibarra, quien con 25 años al frente de Panteón Rococó se ha ganado el reconocimiento como uno de los mejores frontman de la música mexicana.

El concierto Dr. Shenka & Friends será un espectáculo ecléctico. Habrá ska y rock, pero también cumbia, salsa, punk y hip hop. Luis Román tiene más de 100 colaboraciones como solista con otros grupos y artistas. La cita es el 21 de agosto a las 18:00 horas en el Teatro Metropólitan.

“Más que un concierto mío, es un concierto para homenajear a los artistas con los que he tenido la oportunidad de colaborar, como La Sonora Santanera, La Sonora Dinamita, Grupo Ensamble, Genitallica, Víctimas del Doctor Cerebro, La Sonora Matancera, Adhesivo, Los Pericos, Liran Roll y muchos más”, comparte Shenka.

Si bien la línea dura de Panteón Rococó es el ska, es cierto que la banda tiene un cuarto de siglo nutriéndose de un gran abanico de sonidos y ritmos latinoamericanos. De algún modo, esta apertura musical también se aprecia en las colaboraciones de Dr. Shenka como solista: así como puede cantarHechicería, de La Sonora Dinamita, también puede entonar una balada romántica del argentino Leo Dan.

“Mucha gente me pregunta si me voy a hacer solista, que qué onda con Panteón, pero no, para nada, este es un caminar que he tenido a la par de Panteón Rococó”, dice.

Panteón Rococó en una nueva pieza audiovisual llamada Ofrenda / Cortesía

También asegura que este concierto es un gran reto porque es una forma de probarse a sí mismo que puede desempeñarse como algo más allá de las funciones del vocalista de una banda de fama internacional. “Esto me da la oportunidad de realmente convertirme en un cantante, como dicen por ahí, cantar al son que me toquen, y creo que eso me ha dado la oportunidad de aprender de muchos géneros, aprender a respetar otros tantos de los que yo no tenía ni idea, pero de los cuales de alguna manera he sido partícipe”, comenta.

“Los músicos se descubren solos”

Dr. Shenka se siente cómodo con la gran apertura musical que actualmente existe en la escena del rock mexicano. Algo que, afirma, no sucedía hace 20 años, cuando incluso los festivales musicales como el Vive Latino eran más reticentes a recibir cumbia, banda o reguetón. “Ha sido un error por parte del rock no abrirse como sí lo ha hecho, en su momento, el pop”, señala.

“De cierta forma, antes no tenías acceso a conocer otro tipo de géneros, pero la llegada de las nuevas tecnologías, y Spotify, permiten navegar en un mundo donde puedes encontrar la música que tienes ganas de escuchar, en el mood en el que estés, cuando quieras”.

Hay muchas diferencias entre el Dr. Shenka de 1994 y el de ahora. “Tal vez ya canto más afinado y grito menos”, bromea. “La verdad es que los viajes a Europa me obligaron a perfeccionar mi inglés y a aprender alemán”.

Y es que Panteón Rococó ha dado conciertos en casi todas las regiones del mundo. Shenka dice que jamás imaginó vacacionar y mucho menos tocar en Turquía, Marruecos, Rusia y otros países de Europa del Este.

“Panteón Rococó fue una de las primeras bandas que abrió la posibilidad de producir discos de forma independiente. Cuando lanzamos nuestro disco casi nadie lo hacía. Por eso hoy me da mucho gusto que las bandas ya no se esperan a que alguien los descubra: se descubren solos y se revelan solos a través de las plataformas digitales”, apunta Shenka.