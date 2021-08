El cómico leonés Genaro “El Inge” regresa a los escenarios en su tierra

León, Gto.- A sus poco más de 40 años, el comerciante leonés Genaro ‘El Inge’, sigue dando de qué hablar, sus recientes participaciones en programas de televisión han confirmado la calidad de la comedia que define como genérica y aterrizada a los cuarentones.

El ingeniero de la comedia como también es llamado por sus fans, platicó a OEM Guanajuato que se prepara para la presentación que tendrá el próximo jueves 19 de agosto en León en Lobuche Disco para abrir el show del también comediante Paco Mayo, de quien dijo admirar por el manejo del escenario y con quien además comparte un estilo de divertir a las personas.

En León hay buenos cantantes, músicos, escritores, comunicólogos y por si fuera poco buenos comediantes, aunque lamentó “no exista la debida difusión, es por eso que agradezco que comediantes que vienen de otros lugares apoyen al talento local y tener la visibilidad y proyección ante la gente”, comentó.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

Para este evento espero tener una participación de 20 a 30 minutos, previo a Pako Maya, con él tengo algo en común, los dos somos cuarentones, esto hace más divertido el interactuar con los asistentes a los shows, pues hablamos de cómo vemos la vida, la comedia y el stand up finalmente es el dar punto de vista sobre lo que piensas y ves el mundo va a ser muy divertido.

Entre los logros de Genaro fue el ser cofundador del foro 'stand up León' que ha permitido a los locales demostrar su capacidad de divertir a la gente, ellos buscan disfrutar el momento disfrutar la vida y quién que nosotros para poner ese toque en su vida.

En lo personal 'el Inge' ha buscado profesionalizar su carrera que lo ha llevado a diferentes partes del país, además de compartir escenario con cómicos de la talla de Pipirin, Balardi, Adal Saldaña, Jurgan Jacobo, El cojo Feliz. Rene Franco,

Y lo llevó a incursionar en programas televisivos como: Estan Parados con Adal Ramones, participaciones con el Borrego Nava en Telehit, Distrito Comedia y en las televisoras locales.

A decir del leonés, la gente lo ubica por una rutina de Chayanne en la que narra que fue obligado a asistir a un concierto con este artista, pero la sorpresa fue que la única persona que más se divirtió, bailó y desmadre hizo fui yo, claro con su grado de sentido del humor y el engrandecer todo lo que pasó.

Qué decir de los apuros de los cuarentones, y otros consideró.

Teo González, se ha convertido en profeta en su tierra, es una persona que admiro mucho, por medio de un podcast le escuche responder una pregunta que le plantearon ¿te gusta la fama? a lo cual respondió gustarle el prestigio, eso se me hizo oro puro, esa parte me llego y me hace clic mi intención es profesionalizar lo que hago, ha sido un trabajo complicado de picar piedra de mil historia en bares, pero seguimos adelante, dijo.

A través de mi canal de YouTube@Ingecomedia y diversas redes sociales comparto varios trabajos para quien los quiera disfrutar o mejor aún acudir este la noche del 19 de agosto a la Lobuche Disco, para que disfruten del ingenio del 'ingeniero de la comedia', finalizó.